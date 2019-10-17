Travmatik Yelken Göğsü nedir?
Travmatik Yelken Göğsü, genellikle trafik kazaları gibi ani darbe içeren olaylarda meydana gelmektedir. Darp gibi travmaların da neden olabildiği Travmatik Yelken Göğsü, nefes darlığı, ağırlı solunum, taşikardi gibi belirtilerle karşı karşıya bırakabilmektedir. Peki, Travmatik Yelken Göğsü nedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Yelken göğüs (Flail chest), özellikle künt göğüs yaralanmalarında kosta kırıkları ile karakterize bir göğüs yaralanmasıdır. iki veya ikiden fazla komşu kostanın 2 veya daha fazla bölgeden kırılmasıyla oluşan bir göğüs yaralanmasıdır. Özellikle yüksek enerjili trafik kazaları ve yüksekten düşme gibi künt travmalarla daha sık oluşabilmektedir. Travmanın şiddetine ve mekanizmasına bağlı olarak tek traflı yada çift taraflı yelken göğüs gelişebilir.
Yelken göğüs /Flail Chest, trafik kazaları (araç içi-araç dışı), yüksekten düşmeler, darp gibi tavmalar başta olmak üzere tüm göğüsü etkileyen tüm travmalar sonucunda ortaya çıkabilmektedir. Yelken göğüs nedeni ile, oluşabilecek akciğer kontüzyonu, şok, pnömotoraks, hemotoraks gibi ek tablolar nedeni ile hayatı tehdit eden bir durumdur. mutlaka etken tanınması destekleyici ve stabilize edici tedavinin başlanması gerekmektedir.
Travmaya maruz kalınan göğüs duvarında paradoksal hareket (Paradoksal hareket: travmaya maruz kalan ve fraktür sonucunda serbest duruma geçen kostaların, inspirasyon sırasında çökmesi, ekspirasyon sırasında dışa doğru hareket etmesi)
- Nefes darlığı ve solunum sıkıntısı
- Ağrılı solunum
- Krepitasyon ve subcutan amfizem
- Takipne
- Taşikardi
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