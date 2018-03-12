Topuklu ayakkabıya ara vermek için 4 çok geçerli neden

Altına yatırım yapmanın 3 büyük avantajı!
Şu sıralar altına yatırım yapanların sayısında önemli bir artış gözlemlenmekte… Bunun en önemli nedeni tabii ki altının her zaman güvenilir bir yatırım aracı olması… Bankaların altın hesabı hizmeti...
Ayaklarınız daha az ağrır, baldırlarınız da…
En azından geçici olarak bırakın. Uzun süre topuklu ayakkabı giyinmek aşil tendonlarınızı (baldır kaslarınızı topuk kemiklerine bağlayan kaslar) kısaltabilir. Bu tendonların normal boylarına dönmesi topuklu ayakkabıyı bıraktıktan sonra ancak birkaç ay içerisinde gerçekleşir. Tabii arada yine giyerseniz bu iyileşme süreci sekteye uğrayabilir.
Sırt ağrılarınız azalır
Poponuzun daima dik bir şekilde durması önce hoşunuza gidebilir ancak topukluların eklediği yükseklik pelvisinizin geriye doğru kaymasına ve belinizin kavis yapmasına neden olur. Bu da omurganızın bel bölgesinde ağrılar yaşamanız demektir. Topukluyu bıraktıktan birkaç ay sonra bu ağrılar düzelecektir.
Ayaklarınızı özgür bırakın
Ayak tırnaklarınız ve parmaklarınız topuklu ayakkabının dar burnunda ve topuğunuzdan gelen baskı altında iç içe geçip eziyet çekerler. Bu nedenle ayak parmaklarınızın rahat edeceği daha geniş uca sahip ayakkabılara geçin. Birkaç hafta içerisinde ağrılarınız ve ezikleriniz düzelecektir.
Dengeniz yerine gelir
2015 yılında yapılan bir araştırmada uzun süre topuklu ayakkabı giymenin topuğun etrafını saran kasları aşındırdığı ve dengesizliğe neden olduğu bulundu. Kalın ve alçak topuklar ayak topuğunuz için çok daha dengelidir. Bu nedenle vücudunuzun dengesini bozmamak adına topuklulara ara vermeniz gerekir.
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