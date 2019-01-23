Toksoplazma paraziti nedir?
Toksoplazma paraziti gündemdeki haberler ardından yeniden gündeme geldi. Kedi dışkısı ile çevreye yayılan toksoplazma paraziti, körlük, beyin tutulumuna bağlı havale, ateş, kusma gibi sonuçlar ortaya çıkarabilir. Peki, toksoplazma paraziti tam olarak nedir?
Toksoplazmasis, kedi ve diğer memelilerdeki bir parazitin neden olduğu hastalıktır. Enfekte hayvan dokularındaki kistlerin oral yol ile alınmasıyla insanlara bulaşan toksoplazma paraziti, kas, göz ve beyin dokusu başta olmak üzere birçok dokuda kistler oluşmasıyla veya akut enfeksiyon tabloları ile kendini gösteren, hamile kişilerde plasenta yoluyla bebeğe geçerek konjenital enfeksiyon, anomali ve abortus ile sonuçlanabilen bir enfeksiyon hastalığıdır.
TOKSOPLAZMA NASIL BULAŞIR?
Toksoplazma insanlara oral ve konjentinal olarak iki önemli yolla bulaşmaktadır. Domuz etinde daha fazla olmak üzere, gıda olarak tüketilen etlerde doku kistlerinin varlığı gösterilmiştir. Sığır etinde doku kistleri nadiren izole edilmiştir. Yumurtadan da doku kistleri izole edilmiştir. Pastörize edilmiş keçi sütünden geçebileceği bildirilmiştir. Vejetaryenlerdeki seropozitifliğin ookistlerle kirlenmiş sebzeler ve diğer besinlere bağlı olduğu zannedilmektedir.
Trofozoid formu daha çok anneden çocuğa fötus döneminde bulaştır. Anneden çocuğa bulaştırma için annenin gebelik sırasında ilk kez geçiriyor olması gerekmektedir.
TOKSOPLAZMA PARAZİTİNDEN NASIL KORUNUR?
Etler iyi pişirilerek tüketilmelidir.
Çiğ süt ve yumurtadan uzak durulmalıdır.
Yemek hazırlamada çıplak elle mukozalara dokunulmamalı ve çiğ olarak tüketilmemelidir.
Çiğ sebze ve meyveleriniyi yıkanması gerekmektedir.
Kedilerle direk temastan kaçınılmalıdır.
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