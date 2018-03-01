Tiroit biyopsisi neden yapılır?

OPERASYONUN YAPILMASINDAKİ EN BÜYÜK ETKEN: NODÜL VEYA GUATR

Tiroit biyopsisine karar vermeden önce hastanın gerekli tetkiklerinin mutlaka tamamlanması gerekir. Bazen tiroit bezine yerleşen küçük bir nodül bile bu operasyonu yapmaya yöneltebilir. Çünkü burada bilinmeyen ve risk taşıyan husus nodülün kötü huylu olup olmadığıdır. Diğer ultrason benzeri görüntüleme araçları ile bu nodüller hakkında tam sonuç elde etmek güç olabilir. Ayrıca tiroit bezinde görülen guatr hastalığı da yine bu operasyon sayesinde araştırılabilir.

HER NODÜL İÇİN AYRI BİYOPSİ!

Hastada birden fazla nodül bulunuyorsa, her nodül için ayrı biyopsi işlemi yapılması gerekir. Uzman hekime göre, uygulanan biyopsi işlemi ilerleyen aşamalarda yapılacak tedavi şeklini belirliyor. Eğer nodül iyi huylu çıkmışsa, herhangi bir cerrahi işleme gerek yoktur. Sadece hasta belirli düzeylerde yapılacak biyopsi ile kontrol altına alınabilir. Ancak kötü huylu ise hastanın yaşına ve hastalığının düzeyine uygun bir tedavi yöntemine karar verilir.





İNCE İĞNELERLE YAPILDIĞI TAKDİRDE ÇOK GÜVENLİ!

Günümüzde hastalar, tiroit biyopsisinin riskli bir operasyon olduğunu düşünerek tereddütle yaklaşabiliyor. Halbuki yapılan operasyon oldukça kolay, güvenli ve hijyenik küçük bir işlem. Sadece kullanılan iğnelerin küçük ve ince uçlu olduğundan emin olmak gerekiyor. Üstelik hiçbir ön hazırlık yapılmasına da gerek yok. Hasta kendini hazır hissettiği anda bu operasyon kolayca gerçekleştirilebilir.

Tiroit biyopsisinde öncelikle hastanın tiroit bezleri ultrason yardımı ile incelenerek iğnenin nereden uygulanacağı belirlenir. Ardından uygun olan bölge tam olarak uyuşturulur. En son aşama ise aspirasyon kısmı. Bu aşamada hastadan hücre örneği alınır ve işlem ağrısız bir şekilde sonlandırılır. Ancak doku yerine sadece hücre örnekleri alındığı için teşhis yanılmalarına sebebiyet verebileceği de göz ardı edilmemelidir.

Operasyon gayet acısız ve kolay şekilde gerçekleştirildiği için hasta günlük yaşantısını kaldığı yerden devam edebilir, işine dönebilir. Ayrıca duş almak veya spor yapmak gibi günlük ihtiyaçlarını devam ettirmesinde de hiçbir sakınca yoktur.

Doğru teknikle uygulanan biyopsi işlemi sonrasında komplikasyon oluşma riski oldukça azdır. Ancak bazı hastalarda çok nadir olmakla birlikte kist oluşumu, enfeksiyon veya kanama gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir.

arpanetmedya.com'a katkıları için teşekkürler.