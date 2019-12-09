Tırnak batmasına ne iyi gelir? Tırnak batması nasıl geçer ve tedavisi nasıldır?

Batık tırnak adıyla da bilinen bu hastalık, hem çeşitli yanlış alışkanlıklardan hem de genetik / çevresel faktörlerden ötürü ortaya çıkabilir. Ayak parmaklarında tırnak batması çok daha ağrılı hissedilip kişinin günlük yaşamını felce uğratır. Önüne geçmek için birçok önlem alınabilir. Tırnak, parmağın iç kısmında ilerlediği takdirde alınması için cerrahi müdahale gerekebilir. Kadınlar, tırnaklarını uzattığı için erkeklere oranla görülme riski çok daha fazladır. Bununla birlikte bebeklerde görülme ihtimali de son derece yüksektir.

Tırnak Batması Belirtileri

1- Hassasiyet: Tırnağın battı parmaklarda aşırı hassasiyet hissedilir. Bununla birlikte bir eşyanın tutulması ya da taşınması zorlaşabilir. Sızlama ve ağrı hissetme de en yaygın belirtileri arasında gösteriliyor.

2- Isı artışı: Tıpkı tırnak mantarı rahatsızlığında olduğu gibi tırnak batması vakalarında da ısı artışı gözlemlenebilir. Her hasta görülmez. İlerleyen safhalarda görülme sıklığı artar.

3- Kaşıntı: Hastalar tırnağın battığı parmağı sürekli olarak kaşıma ihtiyacı duyar.

Tırnak batması görülen kişilerin tamamına yakınında şişkinlik ve kızarıklık gibi temel belirtiler de görülmektedir.

Tırnak Batması İltihap Yapar mı?

Sıklıkla sorulan ve merak edilen konulardan biri tırnak batmasının enfeksiyona yol açıp açmayacağı yönündedir. Tırnak batmasına zamanında gerekli müdahaleler yapılmazsa söz konusu bölgede irinli yaralar ortaya çıkabilir. İrin ise enfeksiyon taşır ve başta el olmak üzere başka uzuvlara sıçrayabilir.

Bebeklerde Tırnak Batması

Bebeklerde tırnak batması sık rastlanan ve ebeveynleri endişelendiren bir hastalıktır. Özellikle ayaklarda ve baş parmaklarda görülebilir. Bebekler yapıları gereği yetişkinlere ve çocuklara oranla çok daha hassastır. Bu nedenle başta çorap ve ayakkabı seçimleri olmak üzere giydirilen her kıyafet ve aksesuarda maksimum özen gösterilmelidir. Sıkı çoraplar ya da ayağa küçük gelen ayakkabılar bebeklerde tırnak batmasının bir numaralı nedeni olarak gösteriliyor.

Eğer hemen fark edilirse tırnak, nazik bir müdahale ile anında alınabilir. İlerleyen safhalarda fark edildiği takdirde bir doktora gösterilmesi gerekmektedir.

Tırnak Batması Nedenleri

1- Fiziksel orantısızlıklar: Uzayan tırnaklar tırnak yatağına göre büyükse bu tırnak batmasına neden olur. Hem genetik yatkınlık hem de fizyolojik sebepler, tetikleyici oluyor.

2- Sıkı ayakkabı giymek: Sadece bebeklerde değil yetişkinlerde de sıkı ve küçük ayakkabılar giymek tırnak batmasının bir numaralı sebebidir. Ayakları fazla zorlamak, küçük gelen ayakkabılarla yürümek ve ayakta kalmak başlıca nedenler arasında gösteriliyor.

3- Manikür ve pedikür: Eğer doğru bir şekilde yapılmazsa manikür ve pedikür uygulamaları çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Hızlı ve sert bir şekilde yapılan bu tür uygulamalar kadınlarda tırnak batması riskini büyük oranda arttırıyor.

4- Tırnakları çok kısa kesmek: Sık yapılan yanlışlardan biri tırnakları çok kısa ve derinlemesine kesmektir. Bu tırnakların uzama sürecinde birçok problemin yanı sıra tırnak batması ihtimalini de arttırmaktadır.

Ayrıca çeşitli kazalar sonucu el ve ayaklarda oluşan yaralanmalar da batık tırnaklara neden olabilir.

Tırnak Batması Nasıl Geçer?

1- Belli başlı alışkanlıkları değiştirmek: Tırnakları kısa kesmek, sıkan çoraplar ve ayakkabılar giymek gibi alışkanlıkların tamamen değiştirilmesi gerekiyor. Sadece tırnak batması düzelene kadar değil, hayatın genelinde bu kurallara riayet edilmelidir.

2- Hijyen kurallarına dikkat etmek: Çoraplar, günlük olarak değiştirilmeli. Aynı zamanda ucuz ve adi çoraplar yerine pamuklu çoraplar tercih edilmelidir. Ayak sağlığına dikkat etmek de son derece önemlidir. Ayakların kuru kalmasına özen gösteren kişilerde tırnak batması çok daha az görülür.

3- Tırnak besleyici ürünler kullanmak: Son zamanlarda çıkan besleyici ojeler ve tırnak bakım ürünleri düzenli aralıklarla kullanılabilir. Eğer sürekli tırnak batması yaşanıyorsa uzman yardımı almak şarttır.