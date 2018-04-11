Tavuk eti yıkanır mı? Pişirmeden önce tavuk yıkanmalı mı?

Son zamanlarda tavukların pişirilmeden önce yıkanıp yıkanmaması ile ilgili bir merak söz konusu. Vatandaşlar ise konu hakkında tam bilgi sahibi olmadığı ve ne yapacaklarını bilmedikleri için, doğrusunu öğrenmek amacıyla internette araştırma yaparak, tavuk etinin yıkanıp yıkanmaması noktasında doğru bilgiler öğrenmeye çalışıyor. İşte, birçok kişinin merak ettiği "Tavuk eti yıkanır mı?" sorusunun yanıtı...

TAVUK ETİ YIKANIR MI?

Günümüzde severek tüketilen gıdaların başında gelen, sağlıklı ve ekonomik olması nedeniyle birçok kişinin tercih ettiği tavuk etini hakkında kafaları kurcalayan bir soru var. Bu soru; tavuk eti pişirilmeden önce yıkanır mı? Yıkanmaz mı? Tavukları pişirmeden önce yıkayanlar bunu daha çok 'pislikleri ve mikropları temizlemek için' ya da alışkanlık olarak yaptıklarını söylüyor. Peki bu doğru mu?

Uzmanlar, pişirilmeden önce tavuğun yıkanmaması konusunda vatandaşları uyarıyor. Bu uyarıyı yaparken de tavuk üreticisi firmaların tavukları kesimden sonra ambalajlamadan önce yıkama işlemini yaptıklarını vurguluyor. Uzmanlar ayrıca, tavuklarda bulunan bakterilerin yıkamayla ölmeyeceğini ancak iyi ve sağlıklı bir pişirme yöntemiyle ortadan kalkabileceğini ifade ediyor.

Birleşik Krallık Gıda Standartları Dairesi tarafından yapılan bir araştırmada da tavuğun pişirmeden önce yıkanmasının zararlı olduğu görülüyor. Gerekçeleri tavuğun üzerinde bulunan kampilobakterin su damlaları yoluyla mutfak lavabosuna ve ellerinize yayılması. İngiliz uzmanlar ayrıca, çiğ tavuğu pişirmeden önce yıkamanın gıda zehirlenmesi riskini arttırdığı uyarısında bulundu.

Tavuk etini pişirmeden önce bunları bilmenizde fayda var; çiğ tavuk etinde belli sayıda bakteri bulunabilir ve yıkarken bu bakterilerin etraftaki kap kacak, evye, bıçak gibi malzemeler ile etraftaki pişirmeden tüketilen diğer gıdalara bulaşma riski vardır. Bu bakteriler, tavuk pişirildiğinde zararsız hale gelir. Bu nedenle çiğ tavuğun yıkanmaması, aksine değeceği yüzeylerin iyi temizlenmesi ve çiğ tavuğa temas eden ellerin bolca yıkanması gerekiyor.