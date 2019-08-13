Taşıyıcı annelik nedir?
Taşıyıcı annelik, yardımcı üreme tekniklerinden biridir. Hala tam olarak anlaşılamayan taşıyıcı annelik uzun bir geçmişe sahiptir. İlk olarak 1986 yılında ABD'de uygulanmıştı. Peki, taşıyıcı annelik nedir?
Taşıyıcı annelik, annenin hamilelik için uygun bir rahme sahip olmaması ya da rahminin bulunmaması durumlarında başvurulan yardımcı üreme yöntemidir.
Taşıyıcı annelik yöntemi, çocuk sahibi olamayacak olanlara ebeveyn olmalarını sağlar. Bu, tıbbi ve yasal uzmanlık gerektiren bir süreçtir.
Tüp bebek yoluyla embriyolar doğurganlık kliniğinde laboratuarda üretilir. Bazen amaçlanan ebeveynler kendi genetik materyallerini kullanır. Bazen, bir yumurta donörü gerekli olabilir.
Doğurganlık kliniğinde, 1-2 embriyo, bebeği taşıyacak kişinin içine yerleştirilir. Gebelik taşıyıcılarının doğum yaptıkları çocuklarla genetik ilişkisi yoktur. Her zaman için taşıyıcı anneliğe başvuracak olan çiftlerin kendi yumurta ve spermleri kullanılmak zorunda değildir.
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