Taşikardi nedir, neden olur?
Taşikardi, kalbe baskı yapan veya dokusuna zarar veren herhangi bir durumda ortaya çıkabilir. Kafein içeren içeceklere fazlaca yüklenmek, nikotinin (sigara) ve/veya alkolün dozunu yükseltmek de bir taşikardi atağının sebebi olabilir. Peki, taşikardi nedir, neden olur?
Taşikardi (Yunanca:tachykardia: tachys (hızlı) ve kardia (kalp)), Kalbin atım hızının çeşitli nedenlerle artmasıdır.Taşikardinin tanımı "kalp atım hızının 100 atım/dk sınırını aşması" olarak kullanılsa da; bu limit, yaş gruplarına göre farklılık gösterir.Şeker hastalarında, nöropatiye bağlı taşikardi görülebiliyor. Ayrıca menopoz döneminde taşikardi şikâyetleri, çarpıntı atakları beklenenden daha sık olabiliyor.
TAŞİKARDİ BELİRTİLERİ
Taşikardi ile ilişkili belirtiler ve semptomlar aşağıdaki gibidir:
– Hızlı kalp atımı (hızlı nabız)
– Göğüs ağrısı (anjin) (kalp kası yeterli kan almazsa ortaya çıkan göğüs ağrısı veya rahatsızlık)
– Konfüzyon (bilinç bulanıklığı)
– Baş dönmesi
– Hipotansiyon (düşük kan basıncı)
– Sersemlik hissi
– Çarpıntılar (kalp düzensizliği veya kuvvetli kalp atışı hissi)
– Nefes darlığı
– Ani güçsüzlük
– Bayılma (Senkop)
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