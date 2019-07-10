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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
10.07.2019 - 16:28, Son Güncelleme:

Tarsal tünel sendromu nedir?

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Tarsal tünel sendromu nedir?

Tarsal tünel sendromu, diğer sendromlara oranlara daha nadir görülmektedir. Birçok sebeple ortaya çıkabilen tarsal tünel sendromu, uzun süre ayakta durup, ayak bileğinin gücünü kaybetmesine bağlı yaşanabilecek burkulmalarda meydana gelebilir. Peki, tarsal tünel sendromu nedir?

Tarsal tünel sendromu, siyatik sinirin ayak parmaklarına kadar uzanan dalı olan posterior tibial sinirin tarsal tünellerden geçerken yaşanabilecek sıkışmalar sonucu oluşuyor. Yaşam kalitesini ciddi oranda düşüren tarsal tünel sendromu, ayaklarda karıncalanma, ağrı, güç ve his kaybı gibi belirtilerle kendisini göstermektedir.

Uzmanlar, tarsal tünel sendromu sebeplerini şöyle sıralıyor:

- Travmalar.
- Tarsal tünel çevresinde iyi huylu kitle.
- Artrit.
- Düz tabanlık.
- Tibial sinir yakınındaki tümörler.
- Şeker hastalığı.
- Ayak bileklerinde ödem.
- Ayak bileği burkulması veya kırığı.
- Sinir üzerindeki baskıya neden olan tibial siniri çevreleyen zarda varikoz damarlar.

Tarsal Tünel Sendromu Belirtileri Nelerdir?

Tarsal Tünel Sendromu belirtileri hakkında bilgiler veren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Enis Yıldırım, “Hastalarda ayakta uyuşma, güç kaybı, karıncalaşma ve hissizlik gibi durumlar görünür. Tibial sinir boyunca görülen ağrılar, özellikle ayak tabanında ve bilek kemiğinde artış gösterir. Tarsal Tünel Sendromu’nun sebep olduğu diğer belirtiler ise; batma tarzında acılar, iğnelenme tarzı ağrılar, karıncalanmalar, hissizlik ve yanma hissidir. Belirtiler kişiden kişiye göre değişiklik göstermektedir.” dedi.

Bazı kişilerde giderek ilerleyen ağrılar olabildiği gibi bazı insanlarda ise aniden baş gösteren semptomlar oluşabildiğini belirten Yıldırım, “Ağrıların ve diğer belirtilerin zorlamalara ve yapılan fiziksel aktivitelere göre arttığı gözlenmektedir. Fiziksel aktivitelerin çok ağır bir şekilde yapıldığı günlerde geceleri karıncalanmalar ve ağrılar fazlasıyla artmaktadır.” diye konuştu.

 

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