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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
05.06.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Tarçınlı zayıflatır mı? Tarçının faydaları neler?

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Tarçınlı zayıflatır mı? Tarçının faydaları neler?

Ana vatanı Güney ve Güneydoğu Asya olan tarçın, uzmanlar tarafından sıklıkla önerilen baharatlardan biri. Sütlaç, aşure, sahlep gibi geleneksel pek çok tatlıya tat veren tarçın, hipertansiyon, şeker hastalığı, damar sertliği gibi problemler yaşayan hastalar tarafından sıklıkla tüketiliyor. Peki, tarçınlı su zayıflatır mı? Tarçının faydaları neler?

Uzmanların mucizevi baharatlar arasında değerlendirdiği tarçının faydaları saymakla bitmiyor…  Özellikle “çağın vebası” kabul edilen “insülin direnci” ile mücadelede kullanılacak baharatların başında geliyor. Hem tatlı hem de tuzlu yiyecekleri lezzetlendiren tarçının yağları yakması, metabolizmayı hızlandırması gibi pek çok faydası var. İşte, o faydalardan en bilinenleri ve tarçınlı suyun etkisi…

TARÇININ FAYDALARI

• Kolesterolü düzenler ve kötü kolesterolü iyileştirir.

• Yüksek şekeri olan şeker hastalarının kan şekerinin düşmesini sağlar.

• Hafızayı güçlendirir ve unutkanlığa iyi gelir.

• Kanser hücreleri ile savaşır ve çoğalmalarını önler.

• Kan dolaşımını düzenler.

• Adet sancılarını hafifletir ve kanamayı düzenler.

• Yağ yakarak kilo vermeyi destekler.

• Migren ağrılarını azaltır.

• Doğal bir koku gidericidir.

• Bakterileri öldürür.

• Tarçın yağı ile yapılan masaj ağrıların büyük ölçüde azalmasını sağlar.

• Tarçın çayı ve tarçın yağı soğuk algınlığına iyi gelir.

• Öksürük kesicidir.

• Boğaz enfeksiyonlarını giderir.

• Bağırsak ve mide rahatsızlarına çok faydalıdır.

TARÇINLI SU ZAYIFLATIR MI?

Tarçın su bir kerede fayda sağlamaz ancak düzenli tüketildiği takdirde yağ toplanmasını ve bu yağlar kiloya dönüşmesini engeller. İştahı bastırarak kişiyi uzun süre tok tutan tarçınlı su,  sindirimi zorlaştıran bakterileri de yok etmeyi sağlar. 

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