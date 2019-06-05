Tarçınlı zayıflatır mı? Tarçının faydaları neler?
Ana vatanı Güney ve Güneydoğu Asya olan tarçın, uzmanlar tarafından sıklıkla önerilen baharatlardan biri. Sütlaç, aşure, sahlep gibi geleneksel pek çok tatlıya tat veren tarçın, hipertansiyon, şeker hastalığı, damar sertliği gibi problemler yaşayan hastalar tarafından sıklıkla tüketiliyor. Peki, tarçınlı su zayıflatır mı? Tarçının faydaları neler?
Uzmanların mucizevi baharatlar arasında değerlendirdiği tarçının faydaları saymakla bitmiyor… Özellikle “çağın vebası” kabul edilen “insülin direnci” ile mücadelede kullanılacak baharatların başında geliyor. Hem tatlı hem de tuzlu yiyecekleri lezzetlendiren tarçının yağları yakması, metabolizmayı hızlandırması gibi pek çok faydası var. İşte, o faydalardan en bilinenleri ve tarçınlı suyun etkisi…
TARÇININ FAYDALARI
• Kolesterolü düzenler ve kötü kolesterolü iyileştirir.
• Yüksek şekeri olan şeker hastalarının kan şekerinin düşmesini sağlar.
• Hafızayı güçlendirir ve unutkanlığa iyi gelir.
• Kanser hücreleri ile savaşır ve çoğalmalarını önler.
• Kan dolaşımını düzenler.
• Adet sancılarını hafifletir ve kanamayı düzenler.
• Yağ yakarak kilo vermeyi destekler.
• Migren ağrılarını azaltır.
• Doğal bir koku gidericidir.
• Bakterileri öldürür.
• Tarçın yağı ile yapılan masaj ağrıların büyük ölçüde azalmasını sağlar.
• Tarçın çayı ve tarçın yağı soğuk algınlığına iyi gelir.
• Öksürük kesicidir.
• Boğaz enfeksiyonlarını giderir.
• Bağırsak ve mide rahatsızlarına çok faydalıdır.
TARÇINLI SU ZAYIFLATIR MI?
Tarçın su bir kerede fayda sağlamaz ancak düzenli tüketildiği takdirde yağ toplanmasını ve bu yağlar kiloya dönüşmesini engeller. İştahı bastırarak kişiyi uzun süre tok tutan tarçınlı su, sindirimi zorlaştıran bakterileri de yok etmeyi sağlar.
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