Tansiyon düşüklüğüne ne iyi gelir?
Tansiyon düşüklüğüne ne iyi gelir sorusunun yanıtı, bu can sıkıcı rahatsızlığı yaşayan vatandaşların sorguladığı konular arasında yer almaya başladı. Aniden ayağa kalkarak yaşanan göz kararması vb. farklı sebep yaşayan vatandaşlar için Osman Müftüoğlu açıklamalarda bulundu. Peki, tansiyon düşüklüğüne ne iyi gelir? İşte detaylar.
Özellikle "Ortostatik Hipotansiyon" olarak bilinen ve ayağa ani kalkışlarda ortaya çıkan tansiyon düşmelerinin çok tatsız sonuçları var. Yatarken veya otururken hızla ayağa kalkmak bu insanlarda kan basıncında ani ve tehlikeli düşüşlere baş dönmesi ve baygınlık hissine yol açıyor. Beyne yeteri kadar kan gidemediği için bazen şuur kaybı bile ortaya çıkabiliyor. Hafif şekillerinde ayakta uzun süre kalınca veya birden bire ayağa kalkınca göz kararmaları, baş dönmeleri meydana geliyor. Kısacası dayanılması güç bir durum söz konusu.
NE YAPMAK LAZIM?
Tansiyon düşüklüğü sorunları olanların yukarıda anlatılan ciddi problemler söz konusu değilse fazla korkmaları gerekmiyor. Özellikle birden bire oluşmayan ve kritik düzeyde azalmayan tansiyon düşmelerinden korkmamak lazım! Tuz alımını bir miktar artırmak, daha çok su içmek, alkollü içeceklerden uzak durmak gibi koruyucu önlemler tavsiye ediliyor. Düşük tansiyonluların sık ve az yemeleri, uzun süre aç kalmamaları, uykularını iyi almaları ve ayakta uzun süre kalmamaları da etkili önlemler. Ayrıca böyle biri iseniz ani bedensel hareketlerden kaçınmanız özellikle yataktan kalkarken oturur durumdan ayağa kalkarken yavaş ve kademeli hareket etmenizde fayda var. Tansiyon düşüklüğünün ciddi bir problem haline gelebileceği endişesi taşıyorsanız doktorunuzla görüşmeniz yararlı olabilir. Doktorunuz bazı testler ve incelemelerle sorunun arka planında gözden kaçmış bir sağlık sorununun olup olmadığını araştıracaktır. Size, saunada, aşırı sıcak ortamlarda (örneğin çok sıcak küvette, hamamda, buhar banyosunda) kalmamanızı ve güneşlenirken dikkatli olmanızı da önerecektir. Kalıcı ve ağır kan basıncının düşüklüğü durumlarında kullanılan reçeteli bazı ilaçlar var ama bu ilaçları doktorunuz önermedikçe kullanmamalısınız. Düşük tansiyonlu olanların, yüksek tansiyonlulara oranla daha uzun bir yaşam şansı olduklarını hatırlatarak bu konuyu kapatıyoruz.
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