Sumak nedir? Sumağın faydaları neler?
Türk mutfağının vazgeçilmez baharatlarından sumak, çalımsı bir ağaçta yetişiyor ve sağlık için de faydalı olduğu biliniyor. Sarma, piyaz ve salatalarda bolca kullanılan sumağın faydalarının neler olduğu ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, sumak nedir? Sumağın faydaları neler?
Dünyada sayısız çeşidi bulunan sumak ağacı Türkiye'de Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerinde dağlık alanlarda bolca yetişiyor. Karasal iklime sahip Karaman'ın hemen kuzeyinde sönmüş volkanik Karadağ'da da endemik bir sumak türü bulunuyor. Özellikle kokuyu azalttığı için soğan salatalarında tercih edilen bu baharatın sağlığa da faydaları bulunuyor. İşte, sumağın faydaları...
Enfeksiyon hastalıklarına karşı koruyucu olan sumak, vücutta iltihaplanma, ateş, deri iltihabı, solunum bozuklukları, bronşit gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır.
Kandaki insülin seviyesini düzenlemeye yardımcı olur. Bu özelliği ile diyabeti önleyici ve tedavi edici etki göstermektedir.
Sumak idrar söktürücüdür. İdrar üretimine yardımcı olur ve vücuttan toksik maddelerin uzaklaştırılmasını sağlar.
Ağrılı idrara çıkma ve iltihap ile sonuçlanan mesane iltihabını tedavi etmek için de kullanılmaktadır.
Antimikrobiyal ve antioksidan aktivitesi nedeniyle birçok rahatsızlığın tedavisinde olumlu etkiye sahiptir.
Obezite, hiperglisemi (yüksek kan şekeri), diyabeti önlemeye yardımcı olur.
Yapılan çalışmalarda sumağın kanserli hücrelerin DNA bazlarının okside olduğu tespit edilmiştir.
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