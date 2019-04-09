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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
09.04.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Sumak nedir? Sumağın faydaları neler?

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Sumak nedir? Sumağın faydaları neler?

Türk mutfağının vazgeçilmez baharatlarından sumak, çalımsı bir ağaçta yetişiyor ve sağlık için de faydalı olduğu biliniyor. Sarma, piyaz ve salatalarda bolca kullanılan sumağın faydalarının neler olduğu ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, sumak nedir? Sumağın faydaları neler?

Dünyada sayısız çeşidi bulunan sumak ağacı Türkiye'de Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerinde dağlık alanlarda bolca yetişiyor. Karasal iklime sahip Karaman'ın hemen kuzeyinde sönmüş volkanik Karadağ'da da endemik bir sumak türü bulunuyor. Özellikle kokuyu azalttığı için soğan salatalarında tercih edilen bu baharatın sağlığa da faydaları bulunuyor. İşte, sumağın faydaları...

Enfeksiyon hastalıklarına karşı koruyucu olan sumak, vücutta iltihaplanma, ateş, deri iltihabı, solunum bozuklukları, bronşit gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır.

Kandaki insülin seviyesini düzenlemeye yardımcı olur. Bu özelliği ile diyabeti önleyici ve tedavi edici etki göstermektedir.

Sumak idrar söktürücüdür. İdrar üretimine yardımcı olur ve vücuttan toksik maddelerin uzaklaştırılmasını sağlar.

Ağrılı idrara çıkma ve iltihap ile sonuçlanan mesane iltihabını tedavi etmek için de kullanılmaktadır.

Antimikrobiyal ve antioksidan aktivitesi nedeniyle birçok rahatsızlığın tedavisinde olumlu etkiye sahiptir.

Obezite, hiperglisemi (yüksek kan şekeri), diyabeti önlemeye yardımcı olur.

Yapılan çalışmalarda sumağın kanserli hücrelerin DNA bazlarının okside olduğu tespit edilmiştir.

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