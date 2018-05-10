Sumak faydaları nelerdir? Sumak çayı nasıl yapılır?
Sumak çayı, bitkinin içerisinde barındırdığı yardımcı etkiler dolayısıyla son zamanların sıklıkla tüketilen alternatif tıp ürünleri arasında yer alıyor. Sumak, aynı zamanda ateş düşürücü etkiye sahip olması nedeniyle, hazırlanan çay ile de aynı etkiyi sağlayacağı düşünülmektedir. İşte sumağın faydaları ve sumak çayının yapılışı hakkında bazı bilgiler
Sumak çayı, alternatif tıp tutkunlarının son zamanlarda dikkatini çeken türler arasında yer alıyor. Salatalar ve yemeklere ekşi aroma vermek için kullanılan sumak, son günlerin alternatif tıp ürünleri arasında yerini almaya başladı. Peki, ekşi bir tada sahip olan sumak çayı nasıl yapılır? Sumak'ın faydaları nelerdir? İşte, merak edilen bazı detaylar
SUMAK'IN FAYDALARI NELERDİR?
Kokuyu azalttığı için soğanlı salatalarda kullanılan sumak, iştah açıcı bir baharattır.
Aynı zamanda ateş düşürücü bir etkiye de sahiptir.
• Antimikrobiyal ve antioksidan aktivitesi nedeniyle birçok rahatsızlığın tedavisinde olumlu etkiye sahiptir.
• Obezite, hiperglisemi (yüksek kan şekeri), diyabeti önlemeye yardımcı olur.
• Yapılan çalışmalarda sumağın kanserli hücrelerin DNA bazlarının okside olduğu tespit edilmiştir.
SUMAK ÇAYI NASIL YAPILIR?
Hazırlanışı ve uygulanışı oldukça kolay olan bu tarifte gereken malzemeler sadece 100 gram kurutulmuş sumak ve 1 litre kaynar sudur. Bir tencereye atılan kaynar suyun içine 100 gram sumak dökülür ve 10 dakika boyunca demlenmesi için bırakılır. Daha sonra soğumaya alınan karışım günde 3 kez yemeklerden önce aç karnına tüketilir.
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