Sumak faydaları nelerdir? Sumak çayı nasıl yapılır?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Sağlık
10.05.2018 - 15:48, Son Güncelleme:

Sumak faydaları nelerdir? Sumak çayı nasıl yapılır?

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Sumak faydaları nelerdir? Sumak çayı nasıl yapılır?

Sumak çayı, bitkinin içerisinde barındırdığı yardımcı etkiler dolayısıyla son zamanların sıklıkla tüketilen alternatif tıp ürünleri arasında yer alıyor. Sumak, aynı zamanda ateş düşürücü etkiye sahip olması nedeniyle, hazırlanan çay ile de aynı etkiyi sağlayacağı düşünülmektedir. İşte sumağın faydaları ve sumak çayının yapılışı hakkında bazı bilgiler

Sumak çayı, alternatif tıp tutkunlarının son zamanlarda dikkatini çeken türler arasında yer alıyor. Salatalar ve yemeklere ekşi aroma vermek için kullanılan sumak, son günlerin alternatif tıp ürünleri arasında yerini almaya başladı. Peki, ekşi bir tada sahip olan sumak çayı nasıl yapılır? Sumak'ın faydaları nelerdir? İşte, merak edilen bazı detaylar

SUMAK'IN FAYDALARI NELERDİR?

Kokuyu azalttığı için soğanlı salatalarda kullanılan sumak, iştah açıcı bir baharattır.

Aynı zamanda ateş düşürücü bir etkiye de sahiptir.

• Antimikrobiyal ve antioksidan aktivitesi nedeniyle birçok rahatsızlığın tedavisinde olumlu etkiye sahiptir.

• Obezite, hiperglisemi (yüksek kan şekeri), diyabeti önlemeye yardımcı olur.

• Yapılan çalışmalarda sumağın kanserli hücrelerin DNA bazlarının okside olduğu tespit edilmiştir.

SUMAK ÇAYI NASIL YAPILIR?

Hazırlanışı ve uygulanışı oldukça kolay olan bu tarifte gereken malzemeler sadece 100 gram kurutulmuş sumak ve 1 litre kaynar sudur. Bir tencereye atılan kaynar suyun içine 100 gram sumak dökülür ve 10 dakika boyunca demlenmesi için bırakılır. Daha sonra soğumaya alınan karışım günde 3 kez yemeklerden önce aç karnına tüketilir.

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