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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
05.04.2019 - 18:57, Son Güncelleme:

Su içmenin faydaları nelerdir?

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Su içmenin faydaları nelerdir?

Vücudumuzun neredeyse dörtte üçünü oluşturan su, insan sağlığının devamı için oldukça faydalı. Günlük alınması gereken miktarın altında su tüketildiği zaman, bazı sağlık sorunlarına davetiye çıkabilir. Peki, vücuttaki toksinlerin atılması, böbrek sağlığı ve vücut ısısının korunmasında yardımcı olan suyun faydaları nelerdir? İşte, merak edilen bazı bilgiler...

Uzmanların günde 2 veya 2.5 litre tüketilmesi konusunda uyarılarda bulunduğu su, insan vücudunun olmazsa olmazlarından. Su, yaklaşık yüzde 70'ini oluşturduğu vücudumuz için hayati derecede önem taşır. Çünkü bu mucizevi içecek, vücudumuzun sağlıklı bir biçimde işlevlerini yerine getirmesini sağlar. Vücuttaki tüm hücre ve dokuların beslenmesinden, zararlı maddelerin vücuttan atılmasına kadar birçok faydası olduğu biliniyor. İşte, suyun insan sağlığı için faydalarına dair detaylar...

SUYUN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ FAYDALARI

Düzenli olarak su içmeye başladığınızda sindirim sisteminiz iyileşmeye başlar. Su, yediğiniz besinlerin parçalanmasına yardımcı olarak, sindirim sisteminin mükemmel çalışmasını sağlar.

Yumuşak ve parlak saçlara kavuşmak için su için. Su, saç köklerindeki sinir uçlarını aktif hale getirir. Uzamasına da yardımcı olur.

Su, vücuttan toksinlerin atılmasını hızlandırdığı için yaşlanmayı yavaşlatır. Cilt hücrelerini tamir ederek, cildin esnekliğini arttırır bu da cildin daha parlak ve daha canlı görünmesiyle sonuçlanır.

Yeterli su tüketimi; susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat problemi vb. beyin fonksiyonlarını düzenler.
Diyet yapan ve kilo vermek isteyen kişiler mutlaka su içmelidir. Su, metabolizmayı daha fazla çalıştırır. Böylece daha fazla kalori yakmış olursunuz. Ilık su, aynı zamanda vücuttaki yağların parçalanmasını sağlar.

Doku ve organlara besin ve oksijen ulaştırmak kan dolaşımı sayesinde mümkün olur. Su, kan dolaşımınızı kolaylaştırarak daha sağlıklı olmanızı sağlar.

Kabızlık, bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin altında yeterli su içmemek yatar, dolayısıyla su tüketimi bağırsak sağlığınıda düzenler.

Vücut ısısını dengeler ve kişilerde büyük sıkıntı veren ödemin atılmasına yardımcı olur.

GÜNDE NE KADAR SU İÇİLMELİ?

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, 'Günde ne kadar su içmeli?' sorusuna şu yanıtı veriyor;

"Bir günde kaç bardak su içmeliyiz?" sorusuna cevap vermek zannedildiği kadar kolay değil. Uzmanlar da bu konuda farklı şeyler söylüyor! Ama yine de ortak bazı değerler var. Su ihtiyacımızı belirleyen temel faktörlerden biri kullandığımız enerji miktarı. Yetişkin biri enerji harcamasının her kalorisi başına 1-1,5 ml. suya ihtiyaç duyuyor. Eğer bir günde 1500-2000 kalori harcayan biriyseniz günde 1,5-2 litre su içmeniz gerekiyor. Çoğumuz içtiğimiz su, diğer sulu içecekler, sıvı hatta katı besinlerle bu miktarı vücudumuza rahatlıkla kazandırıyoruz. Yani özel bir durum söz konusu değilse ciddi bir su eksikliği söz konusu olmuyor. Eğer ağır egzersizler yapıyorsanız, yaptığınız iş güçlü bedensel faaliyet gerektiriyorsa, ciddi ısı değişiklikleri ile karşı karşıyaysanız, ateş, ishal, kusma gibi anormal durumlar söz konusuysa, idrar söktürücü haplar ya da laksatifler kullanıyorsanız su ihtiyacınız artıyor."

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