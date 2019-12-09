Spor sonrası ağrısı nasıl geçer? Kas ağrısına ne iyi gelir?

Spor sonrası ağrıları pek çoğumuzun yaşadığı ağrılar olabilmektedir. Uzun süre ara verildikten sonra spora tekrar başlamak, ya da kardiyo çalışmaları ile kasları zorlamak, gerek kas yapısında ağrılara gerekse de vücudun geneline ağrıları yayabilmektedir. Spor sonrası ağrısı nasıl geçer? Kas ağrılarına ne iyi gelir? detaylarına aşağıda yer verilmiştir.

Spor Sonrası Ağrısının Nedeni?

Kas yapısı aslında küçülmeye doğru ilerler, savunma mekanizmasını devreye sokar. Bu durumsa kastaki liflerin gelişimini sağlar. Öte yandan kas üzerinde mikroskobik yırtılmalar oluşur. Ağrının temel nedenlerinden biri de budur. Bu durum başka bir soruyu da beraberinde getirebilir.

Madem kasta yırtılmalar var, neden spor yaparak kas gelişir? Bunun sebebi ise kasların kendini tamir etmesinden kaynaklanır. Kaslar mikroskobik yırtılmaları veya yıpranmaları tamir ederek eskisinden daha güçlü hale getirir. Bu sebeple kas gelişir. Ancak kasların kendi halinde gelişimi de mümkün olmayabilir. Sporcu içeceği ya da su antrenman öncesinde ve sonrasında tüketilmelidir.

Spor sonrası ağrının nedenleri nelerdir?

Kardiyo çalışması, ağır spor aletleri kullanımı, zor koşullarda spor yapma vs. gibi durumları neden olur.

Kasta zorlanmalar sonucu (yırtılma, zedelenme,) ağrılar kendini gösterir.

Antrenman öncesinde ısınma hareketlerinin uygulanmamış olması.

Laktik asit birikimi kaslarda ağrılara neden olur.

Spor Sonrası Ağrısı Nasıl Geçer?

Spor sonrası ağrıları mutlaka dinlenme ile geçer. Kendinize spor sonrası 9-10 saat uyku vakti ayırın. Uyku esnasında bırakın hücreler görevini yapsın, hem kasları tamir etsin hem de kaslarınızı geliştirsin.

Dinlenme sürenizi çok da fazla uzatmamaya dikkat edin. Sonuçta kas yapısını tamir eden ve ağrıları yok eden şey kan akışıdır. Kan akışı içinse hareket halinde olmakta fayda var.

Bol bol su tüketilmelidir: Antrenman sonrası kaslarda yoğun miktarda laktik asit birikir. Bu da ağrılara sebep olur, hem antrenman esnasında hem de antrenman sonrası su tüketin. Bu sayede ağrılar giderilebilir.

Ağrıyan bölgeleri hareketlendirin: Ağrıyan bölgeleri esneterek yada o bölgelere terapi uygulayarak o bölgede kan akışı hızlandırılabilir. Bu sayede kan akışı hızlanan bölgede tamir işlemleri daha hızlı gerçekleşir.

Spor sonrası ağrısının nasıl geçeceği yönünde değil de, sonraki spor ağrılarına nasıl engel olabilirsiniz? Her antrenman öncesi ısınma hareketleri uygulayarak spor sonrası ağrıya çözüm bulunabilir.

Kas Ağrısına Ne İyi Gelir?

Kas ağrısını genel olarak Nötrofis ve Makrofaj hücreleri iyi gelir. Bu iki hücreler yıpranan kas için onarıma giderler. Bu hücreler her istendiğinde onarıma gidemezken, yapılması gereken onarımı tam anlamıyla yapamayabilir de. Neyse ki kas ağrılarına kendiniz çözüm bulabilirsiniz.