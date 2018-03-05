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Sosyal medyanın sizi hasta ettiğine dair 4 belirti

Sosyal medya hayatımıza girdiğinde hepimiz sevdiklerimizle daha sık görüşebildiğimiz ya da diğer insanlarla kolayca bir araya gelip, kolektif bir bilinç yaratabildiğimiz için oldukça mutluyduk. Ancak zamanla bu büyü bozuldu ve hayatımızın çok daha büyük bir bölümünü kaplamaya başladı. Artık onsuz birkaç saatimizi geçiremez ve hatta bir gün dahi paylaşım yapmadan duramaz olduk. Adeta hayattaki varlığımız artık o ekranda var olduğunda gerçekmiş gibi gelmeye başladı. Fakat bu durum gün geçtikçe ruhumuzda, telafi edilemez daha büyük yaralar açıyor. Eğer aşağıdaki duygulardan birini ya da birkaçını hissediyorsanız belki de siz de hastalanmaya başladınız ve sosyal medyaya bir ara vermeniz gerekiyor.

Hürriyet Haber
05.03.2018 - 14:05 | Son Güncelleme :

Paylaşım yapmadan duramıyorsunuz

Önceden paylaşım yapmanın amacı sevdiklerinize ne kadar güzel bir anı yaşadığınızı anlatmak ve paylaşmaktı. Ancak son zamanlarda o anın özel ya da güzel olması da çok önemli değil. Sadece paylaşmak ve geri dönüşünü görmek istiyorsunuz. Bu nedenle neredeyse tüm hayatınızı sosyal medya üzerinden takip etmek mümkün. Aksi takdirde bir şeylerden eksik kalıyormuşsunuz ya da yeterinde var olmamışsınız gibi hissediyorsunuz. Eğer bu duygular sizi sarıyorsa lütfen sosyal medyayı bırakın ve kendinize odaklanın.

Sosyal medyanın sizi hasta ettiğine dair 4 belirti

Paylaşım yaptıktan sonra beğenileri büyük bir heyecanla bekliyorsunuz.

İşte anksiyete size uzaktan el sallıyor. Eğer bir paylaşım yaptıktan sonra durmadan ne kadar beğeni aldığını kontrol ediyorsanız ve beğenilip beğenilmediği konusu sizi endişelendirmeye başladıysa kendinize sosyal medya aracılığıyla acı çektiriyorsunuz demektir. Olumlu geri bildirimler beynin ödül mekanizmasını uyardığından her paylaşımdan sonra bunu bekliyor olabilirsiniz. Kısacası yavaşça bir bağımlıya dönüşüyorsunuz.

Sosyal medyanın sizi hasta ettiğine dair 4 belirti

İnsanların hayatlarıyla kendi hayatınızı karşılaştırıyorsunuz.

Sosyal medyanın en büyük problemlerinden biri de orada herkesin en iyi yemeği yiyip, en pahalı mağazaları gezip, en mutlu anların yaşanmasıdır. Dolayısıyla genellikle gerçek hayatı yansıtmaz. Ancak zamanlar bu gerçeklik algısı ortadan kalkar ve herkesin çok güzel bir hayat yaşarken sizin sıkıntı içerisinde olduğunuz yanılgısına kapılırsınız. Bu yanılgı ise peşinden depresyon ve anksiyete gibi psikolojik problemleri getirir. Eğer bu gibi düşüncelere sahipseniz sosyal medya sizi ele geçirmiş demektir. Aman dikkat!

Sosyal medyanın sizi hasta ettiğine dair 4 belirti

Sabah kalkar kalkmaz ve gece yatmadan mutlaka kontrol ediyorsunuz

Bunu keyif için değil, hiçbir şeyden eksik kalmamak adına yapmaya başladınız. Olan her şeyi bilmeli ve en yeni trendlerden siz haberdar olmalısınız. Aksi takdirde geri kalmış ve hatta yok olmuş gibi hissediyorsunuz. Bu kaygılar normal değildir. Bunu farkına varın ve sosyal medya ile aranıza bir mesafe koyun.

Etiketler: Sosyal Medya , sosyal medya takıntısı , Psikoloji
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