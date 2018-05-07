Sosyal Bağış Hareketi’nde bağışlar Tohum Otizm Vakfı'na

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Sağlık HaberleriSosyal Bağış Hareketi’nde bağışlar Tohum Otizm Vakfı'na
GeriSağlık Sosyal Bağış Hareketi’nde bağışlar Tohum Otizm Vakfı'na
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Sağlık
07.05.2018 - 10:28, Son Güncelleme:

Sosyal Bağış Hareketi’nde bağışlar Tohum Otizm Vakfı'na

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sosyal Bağış Hareketi’nde bağışlar Tohum Otizm Vakfı'na

Bugün doğan her 68 çocuktan 1’i otizm riski ile dünyaya geliyor. Bu orandan hareketle ülkemizde yaklaşık 1 milyon 142 bin otizmli birey olduğu düşünülüyor. Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı 2003 yılından bugüne otizm spektrum bozukluğu olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması için çalışıyor. Türkiye’de bireysel bağış ve sivil toplum farkındalığını artırmayı amaçlayan Sosyal Bağış Hareketi’nde bu ay tüm destekler 10 Mayıs Perşembe günü Tohum Otizm Vakfı için toplanıyor.

Her ayın ikinci perşembe gününü Sosyal Bağış Günü ilan ederek farklı sivil toplum kuruluşlarının projelerini sosyal medya üzerinden geniş kitlelere tanıtan Sosyal Bağış Hareketi bu ay Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı için bağış çağrısında bulunuyor.

Tohum Otizm Vakfı, 2003 yılında otizmli çocukları erken tanı ve eğitimle topluma kazandırmak, otizmli çocuklar ve ailelerinin eğitim ve sağlık hizmetlerinden eşit şart ve fırsatlarla yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla kuruldu.

Tohum Otizm Vakfı’nı otizm ile ilgili çalışan vakıf ve derneklerden ayıran ise otizmli bireylerin eğitimi için örnek bir model okul kurması ve bununla da kalmayıp, devletin otizmli çocuklara ve ailelerine verdiği sağlık ve eğitim hizmetlerine yurt çapında destek olmak gibi daha kapsamlı amaç ve hedeflerle kurulmuş olmasıdır. Kâr amacı gütmeyen, kamu yararına kurulmuş olan bir eğitim ve sağlık vakfı olarak Tohum Otizm Vakfı hem ulusal hem de uluslararası çapta çalışmalar sürdürüyor.

Türkiye'deki otizmli bireylerin eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere katılımlarının sağlanması amacıyla birçok ilke imza atan Tohum Otizm Vakfı,yürüttüğü çalışmalarla 15 yılda toplam 248.505 otizmli çocuk ve ailenin hayatında fark yarattı.

Otizm, doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen karmaşık bir gelişimsel farklılıktır. Otizmin başlıca belirtileri arasında; başkalarıyla göz teması kurmamak, gözlerin bir yere takılıp kalması, ismi söylendiğinde bakmamak, sözleri tekrarlamak, parmağıyla istediği şeyi gösterememek, akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermemek, sallanmak, çırpınmak, parmak ucunda yürümek, dönen nesnelere karşı aşırı ilgi ve takıntılı davranışlar sayılabiliyor. Ailelerin çocuklarında diğer akranlarından farklı davranışlar ve belirtiler gözlemleniyorsa vakit kaybetmeden otizm konusunda uzman bir psikiyatriste başvurmaları gerekiyor. Otizmin bilinen tek tedavisi ise erken tanı, yoğun ve sürekli eğitim. Erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık %50’sinde otizmin belirtileri kontrol altına alınabiliyor, büyük ilerleme kaydedilebiliyor ve hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmayabiliyor. Burada en önemli nokta olabildiğince erken dönemde (18 ay civarı) tanı konulması ve haftada en az 30 saati bulan yoğun bir eğitim alınması.

Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer “Bugüne kadar okulumuzda 1.780 çocuğumuz eğitim aldı. Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulumuzda 843 çocuğumuza ise burs desteği ile eğitim verdik.  27 büyük ulusal ve uluslararası proje yaptık. Otizmli çocuklara eğitim veren 33 devlet okuluna öğretmen eğitimleri, müfredat ve materyal desteği sağladık. 118.500 adet Otizm Eğitim Kitini ücretsiz olarak dağıttık.  55.010 çocuğu otizm riski taramasından geçirdik. 9.900 öğretmen, 1.867 sağlık personeline ve 10.119 aileye otizm konulu eğitimler verdik. Türkiye’nin her yerinden vakfımıza ulaşan ailelere danışmanlık hizmeti vermek ve otizmli çocuklarına eğitsel değerlendirme yapabilmek için Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu bünyesinde Rehberlik Birimi açtık. Yapılan değerlendirmeler, eğitimlerle toplam 8.474 çocuk, aile, eğitimci ve üniversite öğrencisine ulaştık.Türkiye’de gerek öğretmenlerin eğitiminde gerekse anne-babaların eğitimindeki eksikliklerden yola çıkarak dileyen herkesin ülkenin herhangi bir yerinden ücretsiz olarak ulaşabileceği 27.745’in üzerinde kullanıcısı olan Otizm Eğitim Portalı’nı (www.tohumotizmportali.org) yayına açtık. Bu ve bunun gibi pek çok çalışmaya imzamızı atarken yalnız değildik. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve pek çok kurum kuruluş yanımızda yer aldı. En büyük destekçilerimiz ise gönüllülerimiz! Yeri gelmişken hepsine çok teşekkür ediyoruz. Sivil toplumun güçlenmesi için Sosyal Bağış Hareketi gibi bireysel bağış bilincini yükselten projeler çok önemli bir rol oynuyor. Bunun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Kendi yolunu çizmiş kadınların ilham veren hikayeleri

Sosyal Bağış Hareketi’nde bağışlar Tohum Otizm Vakfı'na

18 bin TL'yi gözden çıkardı! Demet Evgar koca köşkte tek başına yaşayacak!

Sevgilisini böyle izledi