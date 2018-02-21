Sosyal anksiyeteniz olduğu halde bir partiden zevk almanın 5 yolu

Altına yatırım yapmanın 3 büyük avantajı!
Şu sıralar altına yatırım yapanların sayısında önemli bir artış gözlemlenmekte… Bunun en önemli nedeni tabii ki altının her zaman güvenilir bir yatırım aracı olması… Bankaların altın hesabı hizmeti...
İptal etme isteğine direnin
Plan sahibine parti gününden önce taahhüdünüzün olması sizi zorlayacak ve sosyal kaygınızı kötüleştirecek gibi görünüyor. Bu nedenle sosyal olaylardan kaçınmak sizi daha rahat hissettirecektir. Ancak bu rahatlama dünyanızı küçültmenize neden olacak ve sıkıntınız zaman içerisinde gittikçe büyüyecek. Bu nedenle bunu hissettiğinizde sıkıntınızın üzerine gitmelisiniz ve bol bol sosyal durumlara girerek kendinizi zorlamalısınız. Bir süre sonra rahatladığınızı hissedeceksiniz.
Konuşma başlatmaya çalışın
Sosyal kaygı duyan insanlar genellikle bir etkinlikte kimseyle konuşamayacakları konusunda panik yaparlar. Ancak son gördüğünüz filmden politikaya kadar konuşacak birçok konunuz vardır. Bu nedenle partiye gitmeden önce ayna karşısında ya da bir arkadaşınızla konuşabileceğiniz konuların denemesini yapabilirsiniz. Konuşacak hiçbir şey bulamadığınızda insanlara ‘Ev sahibini nereden tanıyorsun?’ gibi bir soru sorabilirsiniz. Çünkü insanlar kendilerinden bahsetmeyi severler.
Kendinize 3 yeni insanla konuşma sözü verin
Bir partiye gitmek ve sadece bir kişiyle konuşup eve dönmek sosyal kaygıya karşı savaşta sizin için yeterli değil. Belki iyi bir başlangıç olabilir ama devamını getirmelisiniz. Bu nedenle bir sonraki etkinlikte kendinize üç yeni kişiyle tanışmak ve bu insanlarla beşer dakika sohbet etmek gibi bir hedef koyun. Sosyal kaygınızın boyutuna göre bu hedefi revize edebilirsiniz.
Fazla içmeyin
Partilerden genelde içki de bulunur. Siz de kaygılarınızdan kurtulmak ve onları hafifletmek için birkaç bardak içkiyi ardı ardına içebilirsiniz. Ancak bu başka bir soruna neden olur ve kendi duygularınızı bastırmak için gereğinden fazla içebilirsiniz. Ve insanlar da fazla alkol alan kişilerden kaçma eğilimi gösterirler. Bu da sizin sıkıntınızın büyümesine ve olumsuz bir deneyim yaşamanıza neden olur.
Endişenizin geçmesini bekleyin
Happy hour saatleri sizin için ızdırap mı? Kaçmayın ve sadece endişenizin geçmesini bekleyin. Sadece 15-20 dakika içerisinde kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Bu sıkıntının geçici olduğunu bilmek sizi rahatlatacak.
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