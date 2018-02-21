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Sosyal anksiyeteniz olduğu halde bir partiden zevk almanın 5 yolu

Herkesin kendini güvensiz hissettiği durumlar vardır. Ancak başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğü konusunda gereğinden fazla kaygı yaşıyorsanız bu sosyal anksiyeteniz olduğu anlamına gelebilir. Psikolojik destek alarak ve ilaç tedavisiyle toplumdaki en yaygın problemlerden biri olan bu sorunun üstesinden gelmek mümkündür. Ancak bunun sizde var olduğunu fakat henüz eve kapatmadığını fark ediyorsanız sorunun üstüne gitmek için aşağıdaki yolları deneyebilirsiniz.

Kaynak: Doğan Burda
21.02.2018 - 17:45 | Son Güncelleme :

İptal etme isteğine direnin

Plan sahibine parti gününden önce taahhüdünüzün olması sizi zorlayacak ve sosyal kaygınızı kötüleştirecek gibi görünüyor. Bu nedenle sosyal olaylardan kaçınmak sizi daha rahat hissettirecektir. Ancak bu rahatlama dünyanızı küçültmenize neden olacak ve sıkıntınız zaman içerisinde gittikçe büyüyecek. Bu nedenle bunu hissettiğinizde sıkıntınızın üzerine gitmelisiniz ve bol bol sosyal durumlara girerek kendinizi zorlamalısınız. Bir süre sonra rahatladığınızı hissedeceksiniz.

Sosyal anksiyeteniz olduğu halde bir partiden zevk almanın 5 yolu

Konuşma başlatmaya çalışın

Sosyal kaygı duyan insanlar genellikle bir etkinlikte kimseyle konuşamayacakları konusunda panik yaparlar. Ancak son gördüğünüz filmden politikaya kadar konuşacak birçok konunuz vardır. Bu nedenle partiye gitmeden önce ayna karşısında ya da bir arkadaşınızla konuşabileceğiniz konuların denemesini yapabilirsiniz. Konuşacak hiçbir şey bulamadığınızda insanlara ‘Ev sahibini nereden tanıyorsun?’ gibi bir soru sorabilirsiniz. Çünkü insanlar kendilerinden bahsetmeyi severler.

Sosyal anksiyeteniz olduğu halde bir partiden zevk almanın 5 yolu

Kendinize 3 yeni insanla konuşma sözü verin

Bir partiye gitmek ve sadece bir kişiyle konuşup eve dönmek sosyal kaygıya karşı savaşta sizin için yeterli değil. Belki iyi bir başlangıç olabilir ama devamını getirmelisiniz. Bu nedenle bir sonraki etkinlikte kendinize üç yeni kişiyle tanışmak ve bu insanlarla beşer dakika sohbet etmek gibi bir hedef koyun. Sosyal kaygınızın boyutuna göre bu hedefi revize edebilirsiniz.

Sosyal anksiyeteniz olduğu halde bir partiden zevk almanın 5 yolu

Fazla içmeyin

Partilerden genelde içki de bulunur. Siz de kaygılarınızdan kurtulmak ve onları hafifletmek için birkaç bardak içkiyi ardı ardına içebilirsiniz. Ancak bu başka bir soruna neden olur ve kendi duygularınızı bastırmak için gereğinden fazla içebilirsiniz. Ve insanlar da fazla alkol alan kişilerden kaçma eğilimi gösterirler. Bu da sizin sıkıntınızın büyümesine ve olumsuz bir deneyim yaşamanıza neden olur.

Endişenizin geçmesini bekleyin

Happy hour saatleri sizin için ızdırap mı? Kaçmayın ve sadece endişenizin geçmesini bekleyin. Sadece 15-20 dakika içerisinde kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Bu sıkıntının geçici olduğunu bilmek sizi rahatlatacak.

Etiketler: sosyal kaygı , sosyal anksiyete , sosyal fobi
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