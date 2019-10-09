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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
09.10.2019 - 15:46, Son Güncelleme:

Sonbahar alerjisi nasıl geçer? Sonbahar alerjisi nedir?

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Sonbahar alerjisi nasıl geçer? Sonbahar alerjisi nedir?

Yapılan çeşitli çalışmalarda, ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde alerji ataklarında artış olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor. Ekim ayının gelmesi ve havaların soğuması ile sonbahar alerjisi de kendini göstermeye başladı. Peki, Sonbahar alerjisi nasıl geçer? Sonbahar alerjisi nedir?

Havaların serinlemesi ve salgın yapan virüs enfeksiyonları nedeniyle solunum sistemi alerjileri sıklıkla görülmeye başladı. Hava sıcaklığının değişmesi ile ortaya çıkan alerjilerden korunmak için dikkat etmeniz gereken birkaç önemli nokta var. İşte, Sonbahar Alerjisi hakkında merak edilen ayrıntılar...

Hapşırık, burun kaşıntısı, akıntısı ve tıkanıklığı, sonbahar alerjisinde en sık görülen semptomlar arasındadır. Birçok hasta boğaz, kulak ve damak kaşıntısı da tariflemektedir. Duyarlı olunan alerjene maruziyetle semptomların tetiklenmesi tipiktir. Sonbahar alerjisinden korunmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken birkaç küçük nokta var;

* Alerjik bünyeli kişilerin odalarını sık sık havalandırın, ortam sıcaklığını 22 derecede sabit tutun

* Alerjiye neden olan toz ve akarları elektrik süpürgesiyle temizleyerek ortamdan uzaklaştırın

* Rutubet ve küf, alerji seviyesini artırır. Yatak odalarının rutubetli olmamasına dikkat edin

* Alerjik bünyeli kişilerin yaşadığı evde kedi, köpek ve kuş beslemeyin. Alerji sorunu olan
kişilerin bulunduğu ortamda sigara içmeyin

* Yünlü giysiler, içi boyalı hava almayan tüylü ceketler ve kalın paltolar giymeyin. Hava soğuk bile olsa pamuklu giysileri tercih edin.

Özellikle mevsim değişimlerinde birçok hastada grip ve polen alerjisi karıştırılmaktadır. Bu yüzden gereksiz ilaç tedavileri ve hatta antibiyotik uygulamaları yapılmaktadır. Oysa polen alerjisi ve grip birbirinden ayrılabilir.

Alerjik nezleyi düşündüren bulguları; şikayetler alerjenle temas halinde ve her yıl bahar aylarında oluyorsa, burunda, boğazda, kulaklarda kaşıntı, hapşırmanın arka arkaya defalarca olması, beraberinde su gibi ve bol miktarda burun akıntısının bulunması, gözlerde kaşıntı, kızarıklık ve sulanma yakınmaları, burunda zaman zaman tıkanıklık, geçmişte veya aynı anda ciltte egzama veya ürtiker ataklarının görülmesi, ailenin diğer üyeleri arasında, özellikle kardeş ve akrabalarda benzer yakınmaları olan kişilerin varlığı ve tüm bunların yanında ateş görülmemesi şeklinde sıralayabiliriz.

TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Özellikle uzun süreli bu şikayetleri yaşayan hastaların alerji ile ilgili tetkiklerini yapması gereklidir. Koku hissi kaybı varsa, sarı-yeşil akıntı oluyorsa, tek taraflı burun tıkanıklığı varsa, yüksek ateş görülüyorsa akla enfeksiyon getirilmelidir.

Alerji ile ilgili şikayetler başladığında, mutlaka alerji uzmanlarına başvurmak gerekiyor. Alerji uzmanlarının "alerjik rinit" olarak adlandırdıkları bu sorunun her geçen gün daha çok insanın sosyal yaşamını etkiliyor. "Sorun, alerji uzmanı tarafından tedavi edilirse, hastanın hayat kalitesi iş ve okul hayatı düzeliyor ancak tedavi edilmediğinde astımla sonuçlanan daha tehlikeli bir süreç başlıyor.

 

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