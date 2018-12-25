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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
25.12.2018 - 16:38, Son Güncelleme:

Soğuk havanın faydası var mı? Soğuğun fayları neler?

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Soğuk havanın faydası var mı? Soğuğun fayları neler?

Belki ilk duyduğunuzda size şaşırtıcı gelecek ama soğuk havanın da birçok şeye faydalı olduğu bilimsel bir gerçek. Uzmanlar, soğuk havanın özellikle cilt sağlığı için faydalı olduğunu belirtiyor. Konuya dair konuşan Prof. Dr. Bülent Şekerel, soğuk havada kalmanın sağlığa iyi geldiğini vurgulayarak, 'Soğuk hava cilde iyi gelir. Deri gözeneklerini sıkılaştırarak derideki şişkinliği, ödemi azaltır' diyor. İşte, soğuk havanın faydaları hakkında bilinmesi gerekenler...

Türkiye Alerji ve İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekere yaptığı açıklamada, hava sıcaklığındaki düşüşlerin üst solumun yolu hastalıklarını artırdığını ancak birçok bakterinin de üremesini olumsuz yönde etkileyerek, salgınların önüne geçilmesini kolaylaştırdığını anlattı.

CİLDE İYİ GELİYOR

Süreye dikkat edilmesi kaydıyla soğuk havada kalmanın sağlığa iyi geldiğini, bu sürenin de yaklaşık 30 dakika olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şekerel, "Soğuk hava cilde iyi gelir. Deri gözeneklerini sıkılaştırarak derideki şişkinliği, ödemi azaltır. Aşırıya kaçmadan soğuk havaya çıkılması durumunda vücudumuzda 'mutluluk hormonu' diye bilinen serotoninin üretimi artar ve kendimizi daha iyi hissederiz." dedi.

YAĞ YAKIYOR

Hava soğukluğunun metabolizmanın çalışma hızını artırdığını ve vücuttaki yağların yakılmasını kolaylaştırdığını kaydeden Şekerel, soğuğun ayrıca eklem ve baş ağrılarına iyi geldiğine bu nedenle ağrıyan bölgelere buz uygulaması yapılmasının iyi sonuç verdiğine işaret etti.

ALERJİSİ OLANLAR DİKKAT

Prof. Dr. Şekerel, soğuk havanın alerjisi olan kişiler için huzursuzluk kaynağı da olabileceğini dile getirerek, "Bu huzursuzluğun sebebi genellikle halk arasında 'soğuk alerjisi' olarak bilinen soğuk ürtikeri veya soğuk kurdeşenidir. Hastalık, cildin soğuğa maruz kalan bölgelerinde şişlik, kabarıklık, kızarıklık, uyuşma, karıncalanma, kaşıntı şeklinde belirtilerle kendini gösterir. Belirtiler daha çok el, ayak ve yüz bölgelerinde görülür." dedi.

Soğuk alerjisi olan kişilerde deri sıcaklığının azalması ile vücuttaki bağışıklık sisteminin de tepkiler verdiğine dikkati çeken Şekerel, şu uyarılarda bulundu:

"Alerjisi olan kişilerde deride şişlik, kızarıklık, kaşıntı, karıncalanma, uyuşma, ağrı, yanma gibi belirtiler ortaya çıkar. Soğuk alerjisi olan hastalar bu gibi şikayetleri sadece soğuk havalarda değil soğuğa maruz kaldıkları her an yaşarlar. Örneğin, dondurma yediklerinde dilde, dudaklarda, boğazda şişme oluşarak nefes alıp verme durumu sıkıntılı hale gelebilir. Hatta nefes yolu şişerek kapanabilir. Soğuk alerjisini önlemenin en iyi yolu soğuk havadan kaçınmaktır. Koruyucu kıyafetlerle vücudu korumak faydalıdır. Soğuk alerjisi çoğunlukla yıllarca sürebilir."

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