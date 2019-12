Soğuk algınlığına ne iyi gelir? Soğuk algınlığı nasıl geçer?

Sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkan soğuk algınlığı belirtileri bazı kişilerde hafif hissedilirken bazılarında akut seviyelere varabilir. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler soğuk algınlığına bağlı sebeplerden ötürü nezle veya grip olabilmektedir. Çocuklarda görülme ihtimali yetişkinlere oranla çok daha fazladır. Soğuk algınlığına C ve E vitamini içeren besinler başta olmak üzere birçok farklı yiyecek iyi geliyor. Aynı zamanda bitki özlü çaylar da iyileşme sürecini olumlu olarak etkilemektedir.



Soğuk Algınlığının Ana Nedenleri Nelerdir?



1- İnce giyinmek: Soğuk ve yağışlı havalarda ince giyinmek, soğuk algınlığının en büyük nedenleri arasında yer alıyor. Soğuk havaya maruz kalan bağışıklık sistemi giderek zayıflamaya başlar. Hapşırık ve öksürük ile birlikte hastalığın ilk belirtileri görülmeye başlanır.



2- Yalın ayak dolaşmak: Ayaklar, soğuğu çeker. Bu da soğuk algınlığına sebep olabilir. Sonbahar / kış aylarında mevsim geçişlerinde de evin içerisinde çorapla dolaşmaya özen gösterilmelidir.



3- Terli terli soğuk su içmek: Sadece çocuklar değil yetişkinler de terli terli soğuk su içmekten kaçınmalıdır. Sıcak yaz günlerinde dahi terli bir şekilde soğuk su içmek soğuk algınlığına doğrudan sebebiyet verebilir. Spor esnasında ve spordan sonra da önce terin kuruması beklenmelidir.



4- Saçları ıslak bırakmak: Duştan sonra saçları yeteri kadar kurutmamak hem sinüzite hem de soğuk algınlığına davetiye çıkarabilir. Havlu ya da kurutma makinesi ile saçların iyice kurulandığından emin olunmalıdır.



Soğuk Algınlığına İyi Gelen Meyveler Hangileri?



1- Kış meyveleri: Sofralarda ayrı bir yeri olan portakal ve mandalinalar yüksek miktarda C vitamini içermektedir. Aynı zamanda elma ve greyfurt da bu meyvelerin yanında tüketilebilir. Meyvelerin tam mevsiminde tüketilmesine ve hormonsuz olmasına dikkat edilmeli.



2- Nar: Narı hem yemek hem de suyunu içmek bağışıklık sistemini kuvvetlendirmektedir. Bağırsak faaliyetleri düzensiz olan kişilerin narı yiyerek tüketmeleri öneriliyor.



3- Kivi: Geçmiş yıllara oranla çok daha kolay temin edilebilen kivi meyvesi grip ve soğuk algınlığının çok daha kısa sürede geçmesine yardımcı olmaktadır.



Soğuk Algınlığına İyi Gelen Diğer Besinler Nelerdir?



1- Yoğurt: Tam bir kalsiyum deposu olan yoğurt sağladığı birçok faydanın yanı sıra soğuk algınlığının etkilerini de en aza indirgemektir. Tüketilen yoğurtların katkısız olmasına özen gösterilmelidir. Hastalara enerji veren yoğurt, kişilerin çok daha erken süre içerisinde yataktan kalkmalarını mümkün kılıyor.



2- Balık: Omega ve protein bakımından oldukça zengin olan balık, soğuk algınlığına yakalanmış kişilerin akşam yemeklerinde yer alabilir. Bu dönemde daha çok soğuk su balıkları tüketmeye özen gösterilmeli. Bununla birlikte balığı kızartmak yerine buğulama ya da ızgara olarak tüketmek çok daha faydalıdır.



3- Çorba: Grip ve soğuk algınlığını kısa sürede atlatmak isteyenler her öğünde çorba içebilir. Paket yerine evde hazırlanan çorbalar, tam bir şifa kaynağı olup boğaz yanmasına ve yutkunmada güçlük problemlerine çözüm getirir.



Soğuk Algınlığı Nasıl Geçer?



1- İstirahat: Bağışıklık sistemini yavaşlatıp direnci kıran soğuk algınlığı, kişilerin çok daha halsiz hissetmelerine neden olur. Bunun önüne geçmek için bol bol istirahat edilmeli, vücudu yoracak eylemlerden belli bir süreliğine uzak durulmalıdır.



2- Sıkı giyinmek: Evde istirahat hastalar dahi sıkı giyinmelidir. Ağır grip geçiren kişiler açık bir pencereden gelen rüzgardan bile olumsuz olarak etkilenebilir.



Soğuk Algınlığından Korunma Yöntemleri Nelerdir?



Her zaman için düzenli ve sağlıklı beslenmeye özen gösterilmelidir. Mevsime uygun giyinmek, çorap giyme alışkanlığı edinmek ve bol bol C vitamini tüketmek soğuk algınlığından korunma yöntemlerinin başında geliyor. Çay ve kahve gibi alışkanlık yerine gece yatmadan önce bir bitki çayı içmek de koruyucu olmaktadır.