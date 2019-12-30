SMA nedir belirtileri nelerdir? SMA hastalığı nasıl tedavi edilir?
Kas kaybına neden olan SMA hastalığı omurilikte bulunan motor sinir hücrelerinin kaybolması ile ortaya çıkıyor. Bebeklerde daha fazla görülen SMA hastalığının en önemli belirtisi kas güçsüzlüğü olarak tanımlanıyor. Nörolojik muayenenin önemli olduğunu SMA hastalığı özellikle akraba evliliklerinden doğan çocuklarda görülüyor. Peki, SMA ve belirtileri nelerdir? SMA hastalığı nasıl tedavi edilir? İşte, SMA hastalığı hakkında detaylar.
Genellikle batı ülkelerinde daha sık görülen Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hayat kalitesini oldukça düşüren ve bebeklik döneminde ortaya çıkan bir hastalık olarak biliniyor. Türkiye'de bilinen adıyla Gevşek Bebek Sendromu, dünyada ve ülkemizde pek çok çocuğun hayatını kaybetmesine neden oluyor. İşte, SMA belirtileri nelerdir? SMA bebeklerde nasıl anlaşılır? sorularının cevabını merak edenler için ayrıntılı bilgiler.
SMA açılımıyla Spinal Müsküler Atrofi, hareket sinir hücrelerinden (motor nöronlardan) kaynaklı ilerleyici kas kaybı ile karakterize nadir bir nöromüsküler hastalıktır. SMA hastalığıyla mücadele edenlerin bacaklardaki zayıflık, kollardakinden daha fazladır. Güçsüzlüğün şiddeti, ilk başlangıç yaşı ile ilişkilidir. Semptomlar SMA tipine, hastalığın evresine ve bireysel faktörlere bağlı olarak değişir. Doğuştan gelen genetik bir hastalık olan Spinal Müsküler Atrofi, özellikle akraba evliliklerinden doğan çocuklarda görülüyor.SMA hastası çocuklar çoğunlukla yatağa bağımlı olarak yaşamlarını sürdürebiliyor.
SMA BELİRTİLERİ NELERDİR?
Genel kas güçsüzlüğü, zayıf kas dokusu, gevşeklik veya flop eğilimi
Gelişimsel kilometre taşlarına ulaşmada zorluk, oturma / ayakta durma / yürüme zorluğu
Küçük çocuklarda: otururken kurbağa bacağı pozisyonunun benimsenmesi (kalçalar çekilir ve dizler bükülür)
Solunum kaslarının kuvvet kaybı: zayıf öksürük, zayıf ağlama (bebeklerde), akciğerlerde veya boğazda salgıların birikmesi, solunum zorluğu
Ağır SMA tipinde, çan şeklindeki gövde (sadece solunum için karın kaslarının kullanılması nedeniyle)
Dilin fasikülasyonları (seğirmesi)
Emme veya yutma zorluğu, zayıf beslenme
SMA TEDAVİSİ HAKKINDA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastalarının ilaçlarının geri ödeme listesine alındığı geçtiğimiz aylarda açıklamıştı.
Kararın, Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle yürürlüğe girdiğini aktaran Bakan Selçuk, şunları kaydetmişti “SMA hastalarımız için tip 1 tedavisinde kullanılan ilaçlar SGK ödeme kapsamındaydı. Tip 2 ve tip 3 ilaçlarının temini için hassas bir süreç yönettik. SMA hastalarımızın ilaç ve tedavilerini devlet güvencesi altına aldık. İlaca erişimde sorun olmayacak.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle