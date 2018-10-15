Skolyoz nedir? Skolyoz nasıl anlaşılır?

Skolyoz, gövdenin yana ve öne doğru eğilmesi ile giden omurga hastalığıdır. Genellikle duruş ve görüntü bozukluğu şeklinde fark edilir. Hastanın, kendisini ayna karşısında fark edeceği gibi erken dönemde belli belirsiz olabilir. Hastayı ailesi, arkadaşları, öğretmeni, rutin bir muayene sırasında çocuk hastalıkları uzmanı veya aile hekimi fark edebilir ya da başka bir sebeple çekilen röntgen filminde saptanabilir.

OMUR HASTALIĞINA NEDEN OLABİLİYOR

Skolyoza bağlı olarak omurga dışında leğen kemiğinde, göğüs kafesi ve omuzlarda dengesizlik oluşur, duruş ve görüntü bozukluğu ortaya çıkar. Gelişme çağındaki çocuklarda bu durum, gelişen ve büyüyen omurgada anormal yüklenmeye ve bunun sonucu olarak da omurlarda hasara neden olur. Eğrilik artıkça ağrı eşlik edebilir.

Skolyoz, ayakta tüm gövde grafisi ve omurganın MRI'si ile anlaşılabilmektedir.

COBB AÇISI ÖNEM ARZ EDİYOR

Çekilen grafilerde eğriliğin şekli ve derecesi belirlenir. Bunun için en sık kullanılan yöntem Cobb açısıdır. Cobb açısı ve hastanın büyümesi ile eğrilikte artış olup olmadığı ile skolyoz takip edilir ve uygun tedavi yöntemlerine karar verilir. Eğriliğin şiddetine göre takip, skolyoza özel üç boyutlu egzersiz, kişiye ve eğriliğe uygun korse ya da ameliyat uygulanabilir.

TEDAVİ SONRASI DURUŞ ÖNEMLİ

ık aralıklarla yapılan takiplerde eğriliğin artış hızı izlenir. Gereken tedavinin zamanında uygulanması önemlidir. Hekim, fizyoterapist, aile ve çocuk tedavi sürecinde birlikte hareket etmeli, tedavinin her aşaması izlenmelidir. Omurga eğriliği olan kişiler için ağır işlerde çalışmamak, uzun süre ayakta durmamak önerilir.