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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sağlık
01.10.2018 - 20:35, Son Güncelleme:

Siyah pirincin faydaları nelerdir?

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Siyah pirincin faydaları nelerdir?

Siyah pirinç son zamanlarda birçok kişi tarafından araştırılan besinler arasında yer almaya başladı. Market raflarında pek çok kişinin tercihi olan siyah pirinç yüksek besin değeriyle vatandaşlar tarafından daha çok tercih ediliyor. Peki, siyah pirincin faydaları nelerdir?

Siyah pirinç beyazına oranla daha fazla magnezyum içermesi nedeniyle özellikle kemik, sinir dokusu, kasların çalışması ve kalp sağlığı için önemli bir kaynak oluşturuyor. Magnezyum hücrelerin enerji üretiminde de kritik bir rol oynayarak vücudun enerji düzeyini artırıyor, bağışıklık ve sinir sistemini kuvvetlendiriyor.

Siyah pirincin beyaz pirinçten bir diğer bir farkı antioksidan değerinin yüksek olması. Antioksidanlar vücudun bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor ve yaşlanmanın etkilerini azaltıyor.

Dünyanın en pahalı pirinçlerinden olan siyah pirinç kısıtlı miktarda üretilebilen değişik damak tatlarına hitap eden doğal aromaya sahip. Bu özellikleriyle diğer pirinçlerden farklı ve kalitesiyle değişik damak tatları arayanlar için yeni bir seçenek oluşturuyor.

Siyah pirincin faydaları

- Siyah pirinç, besin değeri yüksek, magnezyum ve demir açısından zengin bir lif ve mineral deposudur.

- Siyah pirinç beyazına oranla daha fazla magnezyum içermesi nedeniyle özellikle kemik, sinir dokusu, kasların çalışması ve kalp sağlığı için önemli bir kaynak oluşturuyor. Magnezyum hücrelerin enerji üretiminde de kritik bir rol oynayarak vücudun enerji düzeyini artırıyor, bağışıklık ve sinir sistemini kuvvetlendiriyor.

- Siyah pirincin beyaz pirinçten bir diğer bir farkı antioksidan değerinin yüksek olması. Antioksidanlar vücudun bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor ve yaşlanmanın etkilerini azaltıyor.

- Yaşlanma karşıtıdır. yaşlanmanın olumsuz etkilerini engeller, kırışıklıkları azaltır.

- Rengini antosianinler, sianidin, 3-0-beta glukositten alan, aromasını da özellikle asetil pirolinden alan siyah pirinç genetiğiyle oynanmamış bir ürün olduğu bildiriliyor ve tamamen doğal ve katkısız olduğu söyleniyor.

-  DNA hasarlarının azalmasında etkilidir.

- Özellikle lif ve mineral zenginliği açısından yüksek olan siyah pirinç vejetaryenlerin popüler yemeği olarak kabul ediliyor.

- İçeriğinde şeker miktarı azdır.

Siyah Pirinç pilavı malzemeleri

1 bardak siyah pirinç,
3 bardak su,
1 kaşık tereyağı,
Çok az tuz

Siyah Pirinç pilavı yapılışı

Pirinci yıkayın 20 dakika yarım saat suda bekletin. Tencereye yağı koyun pirinci koyun ve kavurun normal pirinç pilavı gibi iyice kavurmanıza gerek yok.. Üzerine 3 bardak suyu ekleyin tuz atın ve kaynamaya bırakın. ağzını kapatın ve kısık ateşte bir yarım saat pişirin normal pirince göre daha uzun süre pişiyor ve normal pirinç gibi suyu çekip pişmiyor.. demlenmeye bırakın.

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