Siyah nokta nasıl temizlenir?
Genellikle kadınların cilt sorunlarının başında gelen siyah noktalar, kontrol edilmediği zaman görsel bakımından sorunlara neden olabiliyor. Kirli hava koşulları, cildin yeterince temizlenmemesi, güneş ışınlarına çok fazla maruz kalmak gibi nedenlerle oluşan siyah noktaların nasıl temizleneceği ise merak konusu olmaya devam ediyor. Peki yüz bölgesinde oluşan siyah nokta nasıl temizlenir? İşte bazı bilgiler...
Siyah noktalar, çok sık yaşanan cilt sorunlarını başında geliyor. Kontrol altına alınmadığı zaman ise başka cilt problemlerine de zemin hazırlayabiliyor. Siyah noktalar, derinin alt katmanında salgılanan fazla yağın, ciltteki ölü deri ve kirle birleşmesi sonucu ortaya çıkıyor. Peki kabusumuz olan siyah noktalar nasıl temizlenir? İşte merak edilenler...
Siyah noktalar, pek çok sebepten oluşabiliyor. Ergenlik döneminde yağ bezlerinin genişliğinin ve miktarının artması, beslenme bozukluğu ve çevresel etkenler siyah noktalara neden olmaktadır. İşte siyah nokta temizliği ile ilgili bazı ipuçları...
SİYAH NOKTALAR İÇİN TUZ MASKESİ
Malzemeler:
Yarım limonun suyu
1 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı bal
1 tatlı kaşığı yoğurt
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra temiz cildinize sürün. 15-20 dakika bekleyin ve hafif hareketlerle masaj yaparak yıkayın. Bu maske, daha çok gözeneklere dolan ve siyah nokta oluşumuna neden olan kirlerin, ölü hücrelerin temizlenmesine fayda sağlıyor. Haftada bir kez uygulayabileceğiniz bu maske, ciltte siyah nokta oluşumuna engel olacaktır.
KARBONAT MASKESİ
Malzemeler:
2 tatlı kaşığı karbonat
4 tatlı kaşığı limon suyu
Hazırlanışı:
Limon suyu ve karbonatı macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Eğer fazla katı olursa biraz daha limon suyu ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde karışımın fazla sıvı olduğunu düşünüyorsanız biraz daha karbonat ilave edebilirsiniz. Maskeyi temiz cildinize uygulayın ve 15 dakika bekledikten sonra ılık su ile durulayın. Limon-karbonat maskesi hem siyah nokta hem de sivilcelerin yok olmasına yardımcı olur.
SOYULABİLEN MASKE
Malzemeler:
2 yemek kaşığı süt
Toz jelatin
Hazırlanışı:
Sütün içerisine toz jelatini ekleyin ve karıştırın. Karışımı mikrodalga fırında ya da önceden yaklaşık 200 derecede ısıtılmış fırına koyun ve kıvam alana kadar ısıtın. Şeffaf bir hal aldığında maskeniz hazır demektir. Temiz yüzünüze sürün ve 15-20 dakika bekleyin. Maskenizi elle soyabilirsiniz.
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