Sivrisinek ısırığı nasıl geçer? Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Yaz aylarıyla beraber ortaya çıkan sivrisinekler, kaşıntı ısırıkları ve taşıdıkları hastalıklar dolayısıyla birçok sorunu beraberinde getiriyor. Sivrisinek ısırıkları genellikle birkaç gün içerisinde geçer fakat bağışıklık sistemine bağlı olarak bazı kişilerde uzun süre devam edebilir. Peki, sivrisinek ısırığı nasıl geçer? Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir? İşte, o konuya dair bazı bilgiler.
Birçok kişi her yıl sivrisinek ısırıklarına maruz kalıyor. Genellikle ısırılan bölgede şişlik ve kaşıntı ile kendisini belli eden sivrisinek ısırıkları, bazen alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Bu gibi durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna vakit kaybetmeden başvurmak doğru bir tercih olabilir. İşte, sivrisinek ısırıklarında yapılması gerekenler.
SİVRİSİNEK ISIRIĞI NASIL GEÇER?
Kaşıntı ve kızarıklığı hafifletmenin en etkili ve kolay yöntemlerinden biri 10 dakikalık soğuk kompres uygulamaktır.
Sivrisinek ısırığına bir parça diş macunu sürerseniz kaşıntısı geçer ve şişkinliğini alır.
Antibakteriyel etkiye sahip olan balı sırığın üzerine bir miktar sürdüğünüzde kaşıntının geçmesi uzun sürmeyecektir.
Soğutulmuş poşet çay torbaları şişkinliği alır ve ısırığın olduğu bölgenin nemlenmesini ve kaşıntının geçmesini sağlar.
Isırığın üzerine çiğ sarımsak veya yemek pişirmek üzere doğranan soğanlardan kaymayı deneyin. Bu hafif yanma hissedeceksiniz, ama sonradan ciddi rahatlama sağlayacaktır.
Limon suyu sinek sokması etkilerini kısa sürede ortadan kaldırır, şişi giderir ve kaşıntıyı ortadan kaldırır. Aynı zamanda enfeksiyonu engeller.
Sivrisinekleri kovmada en etkili yöntemlerden biri olan fesleğen ısırığın olduğu bölge de için de fayda sağlar. Birkaç fesleğen yaprağını iyice ezin ve ısırılan bölgeye sürün. Fesleğen yoksa adaçayı, taze nane vb. bitkilerin yaprakları da kaşıntıya iyi geliyor.
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