Sivrisinek ısırığı nasıl geçer?
Yaz aylarının başlaması ile birlikte sivrisinek ısırığı vakaları artış göstermeye başladı. Sivrisinek ısırığından muzdarip olan vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, sivrisinek ısırığına ne iyi geliri, nasıl geçer? İşte, sivrisinek ısırığına doğal çözüm…
Soğutulmuş poşet çay torbaları şişkinliği alır ve ısırığın olduğu bölgenin nemlenmesini ve kaşıntının geçmesini sağlar.Keyifle başlayan tatiller kimi zaman sivrisinekler nedeniyle kabusa dönebiliyor. Her ne kadar ölümcül olabilecek derece de olmasa da sivrisineğin ısırdığı bölgenin sürekli kaşınması ve yaraya dönüşmesi can sıkıcı bir durum. Ancak sivrisinek ısırığını çeşitli yöntemlerle geçirmek mümkün. Peki, nasıl?
Sivrisinek Isırığını doğal yöntemlerle geçirmek için yapılması gerekenler
Kaşıntı ve kızarıklığı hafifletmenin en etkili ve kolay yöntemlerinden biri 10 dakikalık soğuk kompres uygulamaktır.
Sivrisinek ısırığına bir parça diş macunu sürerseniz kaşıntısı geçer ve şişkinliğini alır.
Antibakteriyel etkiye sahip olan balı sırığın üzerine bir miktar sürdüğünüzde kaşıntının geçmesi uzun sürmeyecektir.
Soğutulmuş poşet çay torbaları şişkinliği alır ve ısırığın olduğu bölgenin nemlenmesini ve kaşıntının geçmesini sağlar.
Isırığın üzerine çiğ sarımsak veya yemek pişirmek üzere doğranan soğanlardan kaymayı deneyin. Bu hafif yanma hissedeceksiniz, ama sonradan ciddi rahatlama sağlayacaktır.
Limon suyu sinek sokması etkilerini kısa sürede ortadan kaldırır, şişi giderir ve kaşıntıyı ortadan kaldırır. Aynı zamanda enfeksiyonu engeller.
Sivrisinekleri kovmada en etkili yöntemlerden biri olan fesleğen ısırığın olduğu bölge de için de fayda sağlar. Birkaç fesleğen yaprağını iyice ezin ve ısırılan bölgeye sürün. Fesleğen yoksa adaçayı, taze nane vb. bitkilerin yaprakları da kaşıntıya iyi geliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle