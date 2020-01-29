Sivilceler iyileşirken ciltte çukur ya da lekelenme tarzında izler bırakarak iyileşir. Sivilce izlerinin tedavisinde geç kalmak, derin ve tedavisi zor bir sürece neden olabilir. Peki, sivilce izleri nasıl geçer? Sivilce lekeleri için doğal yöntemler...

SİVİLCE LEKELERİ İÇİN DOĞAL YÖNTEMLER

Limon Suyu: Limon ciltteki lekelere en iyi gelen doğal ürünlerden biridir. İçerisinde bol miktarda barındırdığı sitrik asitle ölü hücrelerin atılmasını ve yeni hücrelerin oluşumunu hızlandırır. Pamuğu limon suyuna batırdıktan sonra cildinize masaj yapar gibi uygulayın ve kuruduktan sonra ılık suyla yıkayın.



Deniz tuzu: Bilindiği gibi deniz tuzu sivilcelerin geçmesinde oldukça etkilidir, her gün denize gidemeyenler aşağıdaki yöntemi uygulayabilirsiniz. Tuz su ile karıştırılır, hazırlanan tuzlu pamuk yardımıyla sivilceli bölgelere hafif bastırılarak sürülür. 20 dakika bekledikten sonra sırtınızı ılık su ile yıkayabilirsiniz.

Elma Sirkeli Tonik: Elma sirkesi, ciltteki lekelerin rengini açmaya yardımcı olur. Bu tonik, her gün yatmadan önce rahatlıkla uygulanabilir. Yine pamuğu elma sirkesini batırın ve cildinize uygulayın. Gece yatarken toniği yıkamayın.

Aloe Vera Maskesi: Cilt maskelerinde kullanılan aloe vera yenilenmeyi destekleyen bir özelliğe sahiptir. Yanık veya çatlaklar için önerilen aloe vera sivilce izlerinin tedavisinde sıkça kullanılır. Aloe vera özünü cildinize uygulayarak yarım saat bekledikten sonra ılık suyla yıkayın.

Karbonat: Karbonat, ciltteki lekeleri giderirken bu lekelerin yeniden oluşmasını da önleyen bir özelliğe sahiptir. Haftada birkaç gün, ıslatılan cilde karbonat serpiştirilerek uygulanabilir. Bu şekilde 5 dakika kadar beklendikten sonra ılık suyla durulayın.

Salatalık: Salatalık genel olarak cildi dinlendiren ve hücrelerde yenilenme sağlayarak lekelere de iyi gelen bir özelliğe sahiptir. Dilimlenen salatalıkları cildinize yerleştirerek yarım saat kadar bu şekilde bekleyin. Daha sonra durulama yapmanıza gerek yok.

Keten Tohumu Maskesi: Keten tohumu vücuda birçok faydasının yanında cilt lekeleri için de oldukça iyi bir çözümdür. Keten tohumu suyla karıştırılıp maske haline getirilir ve bir bez yardımıyla cilde uygulanır.

Domates Dilimleri: Domates, içerisindeki beta karoten ile yenileyici etkiye sahiptir. Domatesi de salatalık gibi dilimleyerek cildinize yerleştirin. Zamanla cilt lekelerinizin azaldığını fark edebilirsiniz.