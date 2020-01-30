Sistit nedir, neden olur? Sistit belirtileri neler?

Sistit, kadınlarda görülen idrar kesesi iltihaplanmasıdır. Bakterilerin yol açtığı mikrobik sistit ve mikroplar ile ilgisi bulunmayan intersitisyel sistit olmak üzere iki tipi bulunmaktadır. Bu iki hastalığın belirti ve bulguları birbirine benzemektedir.



Hastalığın tanısı ancak diğer olası hastalıkların ekarte edilmesi ile konur. Ekarte edilmesi gereken hastalıklar mikrobik sistit, idrar kesesi kanseri, idrar yolları verem hastalığı, idrar kesesinin sinirsel calışma bozuklukları gibi hastalıklardır. Bu amaçla, idrar kesesinin içine optik cihazlar ile bakılması (sistoskopi) dahil geniş bir yelpaze içindeki tetkik yöntemleri uygulanır.



SİSTİT BELİRTİLERİ NELER?



Gece sık idrara kalkmalar,

Alt karın ve kasık bölgesindeki şiddetli ağrılar,

İdrar renginin pembe ve bulanık görünüm alması,

İdrarda kan görmek,

Sistite seyrek olarak bulantı, kusma, sırt ve bel ağrısı, hatta üşüme ve titremelerle gelen ateş eşlik edebilir. Bu gibi durumlar idrar torbasındaki enfeksiyonun böreğe de yayılmış olabileceğinin sinyalini verebilir.

SİSTİT NEDEN OLUR?

Kadınların anatomik yapılarının mikropların alt idrar yolu ve idrar torbasına ulaşmalarının daha kolay olmasıdır. Alt idrar yollarına yerleşen mikroplar –bakteriler- yukarıya doğru ilerleyerek idrar kesesine kolayca ulaşır. Balayı dönemi, hamilelik süreci, menopoz evresi kadınların her türlü idrar yolu enfeksiyonuna, özellikle de sistite sık sık yakalandıkları dönemler. İdrar kesesinde taşı olan, idrar kesesinden yukarıya böbreğe doğru idrar kaçağı sorunu yaşayan, idrar yollarında şu veya bu nedenle daralma veya tıkanmalar, tümörler ve polipler de sistit ataklarını sıklaştırır.