Sırt ağrısı nedenleri nelerdir? Sırt ağrısına ne iyi gelir?

Sırt ağrıları birçok farklı komplikasyonun bir araya gelmesiyle oluşabilir. Bazı ağrılar vücuda yerleşip kronik bir boyuta varırken, bazıları ise travma ve kazalara bağlı olarak ortaya çıkabilir. Özellikle yaş ve kilo faktörü sırt ağrılarında belirleyici olmaktadır. Genellikle bel ve boyun ağrıları ile birlikte görülür.



Sırt Ağrısı Nedenleri Nelerdir?



1-Aşırı yükleme: Fazla doldurulmuş çantaların saatlerce taşınıyor olması sırt ağrılarının bir numaralı nedenleri arasında gösteriliyor. Aynı şey pazar torbaları ve benzeri yüklerin uzun süreli taşınmasıyla da gerçekleşebilir. Kollarda başlayan ağrı daha sonra bel ve sırt bölgesine sirayet edebilir.



2- Spor: Spor yapmak, vücudun genel sağlığı için idealdir. Ancak yanlış ya da aşırı bir şekilde yapılan hareketler doğrudan doğruya sırt ağrılarına sebep olmaktadır.



3- Sinir sıkışması: Ani ve fevri hareketler (eğilip kalkma, birden sağa sola dönme gibi) sinir sıkışmasına neden olur. Bel ve sırtta sıkışan sinirler gerekli müdahaleler yapılmadığı takdirde çok daha şiddetli bir şekilde hissedilir.



Sırt Ağrısı Neden Olur?



Yukarıda sayılanlar sırt ağrısının ana nedenleridir. Kişiden kişiye değişmek üzere farklı hastalıklar ve nedenler de sırt ağrısı oluşumlarını tetikler.



1- Sağlıksız uyku: Sadece çok sert değil çok yumuşak zeminlerde uyumak da bel ve sırt ağrılarına neden olabiliyor. Uyku süresince cereyanda kalan ve üşüyen kişilerde bel tutulması görülür. Bel tutulmasında ''gezen ağrı'' olarak tanımlanan ağrı sırt ve ense kısmına da sirayet eder. Yumuşak değil sert ve pamuklu yastıklar kullanmak sırt ağrısı belirtilerini en aza indirgemektedir.



2- Bel Fıtığı: İleri yaşlarda sıklıkla görülen bel fıtığı sırt ağrısı şikayetleriyle ortaya çıkar. Bel kayması da aynı şekilde sırttaki ağrıları arttıran bir diğer hastalıktır.



3- Kalp hastalıkları: Kalp ağrısı ileri evrelerinde sırt ağrısı olarak kendini hissettirir. Bu nedenle uzun süren ve geçmeyen sırt ağrılarında mutlaka bir uzmana görünülmesi gerekiyor.



4- Kemik erimesi: Kalsiyum eksikliği ve diğer nedenlerle ortaya çıkan kemik erimesi, ileri safhalarında eklem ağrılarına yol açar. Sırt ağrısı da en yaygın görülen belirtilerinden biridir.



Sırt Ağrısı Belirtileri



Hastaların çoğunluğunda sırt ağrılarının özellikle akşam ve gece vakitlerinde artış gösterdiği gözlemlenmiştir. Bunun en büyük nedeni gün içerisindeki yorgunluk, duruş bozuklukları ve stres gibi faktörlerdir. Oturma bozuklukları da bu anlamda tetikleyici oluyor. Sırt ağrısı sonucu kişinin günlük ve sosyal yaşamı tamamen etkilenir. Bazı hastaların bacaklarında uyuşma ve idrar kaçırma gibi belirtiler de söz konusu olabilmektedir.



Sırt Ağrısı Nasıl Geçer?



1- Masaj: Profesyonel olarak ifa edilen masaj uygulamaları sırt ağrının çoğunluğunu ortadan kaldırmaktadır. Bitki özlü losyonlar ve özel kremlerle yapılan masajlar, periyodik aralıklarla yapıldığı takdirde hasta büyük oranda rahatlar.



2- Ağrı bantları: Özel olarak imal edilen ağrı bantları bel ve sırt bölgesine yapıştırılır. Yaklaşık olarak 30 - 40 dakika boyunca sabit bir şekilde tutulur. Bu bantlar, sıkışmış sinirleri açarken ağrıların çok daha az hissedilmesini mümkün kılıyor.



Sırt Ağrısına Ne İyi Gelir?



1- Kekik yağı: Vücudun birçok yerinde var olan ağrıların bitkisel çözümü için kekik yağı sıklıkla önerilmektedir. Tercihe bağlı olarak zeytinyağı ile birlikte kullanılmasında hiçbir sakınca yok. Hasta yüz üstü yatarak sırtının ağrıyan kısımlarına kekik yağı sürülür. Birkaç gün içerisinde ağrı semptomlarında ciddi bir azalma görülür.



2- Papatya çayı: Papatya çayı sakinleştiren ve doğal yollardan ağrı gideren bir bitki çayıdır. Özellikle gece yatmadan önce içildiği takdirde kişilerin ağrı şikayetleri azalmaktadır.



Bunun dışında sarımsak, soğuk kompress ve epsom tuzu gibi uygulamalar da ağrıların daha az hissedilmesine yardımcı oluyor.