Sırt ağrısı neden olur? Sırt ağrısı için hangi doktora ya da bölüme gidilir?

İnsan vücudunda sırt bölümü vücudun ana yapısını desteklemek ve hareket ettirmek için belirli bir kombinasyondan oluşan kas, bağ, tendon, disk ve kemiklerden oluşur. Karmaşık bir yapı halinde gözüken bu sistem aslında kişilerin daha kolay ve doğru hareket etmesini sağlar. Sırt bölgesi ana yapı olarak kemik, kas ve sinirlerden oluştuğu için sırt ağrılarının nedeni de bu yapılara bağlı olarak farklı nedenlere dayanmaktadır. Sırt ağrılarının pek çoğu birkaç gün içerisinde kendiliğinden geçmektedir. Fakat bazen hissedilen ağrı çok daha şiddetli olabilmektedir. Bu durumların yaşanması halinde derhal bir doktora muayene olmak gerekebilir.



Sırt ağrıları yaşayan bireyler öncelikli olarak aile hekimlerine gerekli başvuruda bulunabilir. Daha sonra ise aile hekimi durumun ciddiyetine bağlı olarak farklı doktorlara sevk edebilir. Genellikle sırt ağrıları söz konusu olduğunda bir ortopedi ya da fizik tedavi uzmanına gözükmek gerekir.



Sırt Ağrılarında Ana Nedenler Nelerdir?



Sırt ağrıları hem kas, hem bağ hem kemik hem de tendomlardan kaynaklı olabilir. Bu yüzden sırt ağrıları tek bir nedene bağlanmaz. Genellikle sırt bölgesinde ağrı yaşayan kişilerin bu ağrılara neden olan durumları ise şu şekilde sıralanabilir;

- Geçmiş dönemlerde yaşanan travmalar,

- Kalp ile ilgili rahatsızlıklar,

- Aşırı yorgunluk, uykusuzluk,

- Gün boyunca çok ayakta kalmak ya da sürekli oturmak,

- Klima gibi şiddetli rüzgara ya da soğuğa maruz kalmak,

- Bel, boyun ve sırt fıtığının olması,

- Çok ağır eşyalar kaldırmak,

- Mide hastalıkları,

- Omurga ile ilgili problemler,

- Rahatsız bir yatakta yatmak.



Sırt Ağrıları ve Kişinin Günlük Hayatı



Sırt ağırıları genel açıdan kişinin yaşam kalitesini çok fazla düşürür. Özellikle iş hayatında aktif olan kişiler sırt ağrıları nedeniyle çok fazla ayakta kalamaz ya da oturur durumda bekleyemez. Bu durum söz konusu olunca kişinin hayatında mutsuzluk baş gösterir. Ayrıca genellikle iş ve sosyal hayat içerisinde kişinin motivasyonu azalır, dikkat eksikliği ortaya çıkar. Ağrıların çok şiddetli olması odaklanamama gibi sorunları da beraberinde getirir. Bu sebeple mutlaka sırt ağrılarının sebepleri çok iyi araştırılmalı, gerekli muayeneler zamanında yapılmalıdır.



Sırt Ağrıları Nasıl Tedavi Edilir?



Sırt ağrısında tedavi kişiden kişiye göre değişir. Tedavinin belirlenmesi için öncelikle sırt ağrısının kaynağının belirlenmesi gerekmektedir. Ağrının kaynağında hastanın şikayetleri çok önem taşır. Daha sonra ise fiziki muayene ile beraber BT, MR, EMG gibi teşhis açısından önemli çekimler yapılmalıdır. Sırt ağrısı kas ve omurga nedeniyle alakalı ise genellikle ortopedik yastıklar gibi kolay düzenlemeler sayesinde sırt ağrıları giderilir.



Sırt Ağrılarında İlaç Tedavisi



Sırt ağrılarında fiziksel durumlar ile kas yapısının durumu daha ileri seviyede ise ilaç tedavisi önerilir. Genellikle sırt ağrıları için en sık kullanılan ilaçların başında ağrı kesiciler gelmektedir. Bölgesel sırt ağrıları söz konusu olduğunda hekimler lokal merhemler de önerilebilir. Ayrıca kas rahatsızlıkları ile ilgili bir sorun varsa çoğunlukla kas gevşeticiler kullanılır. Bu ilaç ve kremler ağrının şiddetine ve ne şekilde geliştiğine bağlı olarak hekim tarafından önerilmelidir. Doktor tarafından önerilmeyen ilaçlar kesinlikle kullanılmamalıdır.



Sırt Ağrılarına İyi Gelen Durumlar



Sırt ağrıları kesinlikle hafife alınmaması gereken bir problemdir. Özellikle ağrıların durumuna ve artmasına göre mutlaka doktora gidilmesi gerekir. Sırt ağrılarına çözüm bulmak için mutlaka ideal kilo korunmalıdır. Çok fazla kiloya sahip olan kişilerde sırt ağrıları da daha şiddetli olur. Bu nedenle kilo vermeye ve daha düzenli beslenmeye özen göstermek gerekir. Ağır yük kaldırmaktan kaçınmalı, ortopedik ürünler kullanılmalıdır. Ayrıca spor ile kas ve kemik dokusu güçlendirilmeye çalışılmalıdır.