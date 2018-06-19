Sinüzit nasıl geçer ve neden olur? Sinüzite ne iyi gelir?

Sinüzit sıklıkla bir üst solunum yolu enfeksiyonunun ardından başlayan burun ve geniz akıntısı, burun tıkanıklığı, baş ağrısı, halsizlik gibi bulgulara neden olan bir hastalıktır. Peki birçok kişinin ortak problemi olan sinüzitten korunmak mümkün mü? Hastalığın nedenleri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

SİNÜZİT NEDİR?

Op. Dr. Esin Özlem Atmış sinüzitin oluşma nedenleri ve tedavisi hakkında önemli bilgiler verdi. Sağlıklı bir insanda yaklaşık yarım litre mukus oluştuğunu söyleyen Dr. Atmış, mukusun önce buruna daha sonra geniz bölgesinden boğaza atılarak yutulduğunu belirtti ve şunları söyledi: "Bu doğal bir akıntıdır ve normalde fark edilmez ancak sinüzit durumunda sinüs ağızlarında tıkanmaya bağlı bu mukus dışarıya atılamaz, mukusun kıvamı değişir ve mukusta bakteriler ve virüsler üreyerek hastalık tablosu oluşur."

Akut Sinüzitin Belirtileri:

- Yüzde ağrı ve basınç hissi

- Burun tıkanıklığı

- Burun akıntısı

- Koku alamama

- Ateş

- Baş ağrısı ve dişlere vuran ağrı

- Halsizlik

- Öksürük

SİNÜZİT NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Sinüzit tedavisi nedene yönelik yapılmaktadır. Eğer soğuk algınlığına bağlı olduğu düşünülüyorsa burun ödemini azaltacak burun spreyleri ve soğuk algınlığı ilaçları ile tedavi edilir. Bulguların 7-10 günü geçmesi veya 5. Günden sonra semptomların kötüleşmesi halinde bakteriyel bir enfeksiyon gelişmiş olabileceği düşünülür ve kulak burun boğaz hekiminin muayenesiyle kesin karar verebileceği antibiyotik seçeneği göz önünde bulundurulur. Temiz su ile hazırlanmış tuzlu-karbonatlı sular, eczaneden alınacak okyanus suları veya serum fizyolojikler yardımı ile burun yıkaması yapılarak sinüslerin ağızlarının temizlenmesine yardımcı olunabilir.

- Alerjiye bağlı olduğu düşünülen durumlarda alerji ilaçları tedaviye eklenir.

- Diş enfeksiyonları tedavi edilmelidir.

- Reflü hastalığına yönelik önlemler alınmalıdır.

- Beslenme desteği sağlanmalı ve eksik olan vitamin ve minarellerle desteklenmelidir. Özelliklede A, C, D ve E vitaminleri, selenyum, çinko ve magnezyum bunlardan bazılarıdır.

- Sigara içilmemeli, temiz havada alınmalıdır.

Özetleyecek olursak sinüslerin ağzını tıkayacak nedenlerin önüne geçilmeli, burnumuzun açık kalmasını sağlamalı, sinüsleri örten mukozayı zararlı etkenlerden uzak tutmalıyız.

SİNÜZİTTEN KORUNMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

- Bağışıklık sisteminizi güçlü tutun. İyi bir uyku uyuyun, sağlıklı, vitamin ve minerallerden zengin beslenin.

- Soğuk algınlıklarına karşı korunun.

- Kuru ve soğuk havalardan korunun, direk rüzgara maruz kalmayın.

- Bulunduğunuz ortamın yeterince nemli olmasına özen gösterin.

- Her ne kadar mekanizması tam olarak anlaşılamamış olsa da ıslak saçlarla uzun süre kalmanın sinüzite neden olduğu bilinmektedir, bu nedenle banyodan sonra saçların iyice kuruduğundan emin olunmalıdır.

- Hastalık dönmelerinde uygulanacak burun yıkamaları burundaki ödemi azaltacak, burun akıntılarının daha kolay atılmasını sağlayacak ve dolayısıyla hastalığın çok daha hızlı iyileşmesine yardımcı olacaktır.