Sığla ağacı nedir, faydaları neler?
Sığla ağacı, geleneksel uygulamalar dışında dünyada özellikle parfümeri ve ilaç endüstrisinde önemli bir yere sahiptir. Sığla ağacı, özellikle Muğla ilimize bağlı yörelerden olan Fethiye, Marmaris, Ula ve Köyceğiz’de alçak ve deniz seviyesine yakın, sulak kısımlarda yetişir. Peki, sığla ağacının faydaları nelerdir?
Sığla ağacı, Altingiaceae familyasından günümüzde sadece Anadolu, Amerika ve Çin'de doğal olarak yayılış gösteren Liquidambar cinsine ait türlerin ortak adıdır. Dünyada ender bölgelerde yetişen sığla ağacı, yağı ilaç ve kozmetik sanayiinde kullanılır.
Bazı araştırmalar sığla ağacının karaciğer hasarını engellediği ve antioksidan etkisinin olduğunu kanıtlamıştır. Ayrıca ülser, ağız hastalıkları, yanık, kesik, mide ağrısı, akciğer ve deri hastalıkları gibi rahatsızlıklarda tedavi edici etkisi bulunmaktadır.
Sığla ağacı özellikleri
25–40 m'ye kadar boylanan yaprak döken kalın dallı ve geniş tepeli bir ağaçtır. İlk bakışta çınara benzer. Yaşlandıkça, kabuğu koyulaşır ve derin çatlaklı bir görünüm alır. Elsi loplu yapraklar sürgünlere sarmal dizilmiştir.
Çiçekler küçüktür. Çiçek kurulu 1–2 cm çapında olup küre şeklinde çok sayıda çiçek kümesini bulundurur.
Meyve 2–6 cm çapında çok sayıda kapsülden oluşur ve içerisinde çok miktarda tohum bulunur. Gövdesinden çıkarılan balzam kozmetik ve eczacılıkta kullanılır.
Gövdesinden çıkarılan bu balzam kapsül halinde bitkisel besin takviyesi olarak da kullanılmaktadır.
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