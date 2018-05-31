Siesta ne demek?
Siesta, aslen İspanyol adeti olmasına rağmen, Meksika ile de bilinmektedir. İspanya'nın genelinde uygulanmaya çalışılan bu gelenek, öğle arasında uykuyu desteklemektedir. Peki, Siesta nedir ve ne anlama gelmektedir? İşte, Siesta hakkında bazı bilgiler
Şekerleme ve öğle uykusu anlamına gelen Siesta, İspanya ve bu kültürün yansımalarının hissedildiği Latin Amerika ülkelerinde kendisini hissettiriyor. Öğle arasında yaptıkları şekerleme nedeniyle günü daha uzun ve verimli geçiren bireyler, mesai saatlerini buna göre ayarlıyor.
Uzmanlar tarafından yapılan bir araştırmada, birbiriyle bağlantısız kelimeleri ezberlemede hem gece hem de gündüz uykusunun hafızayı güçlendirici etkisinin olduğu görülmüştü. 2008'de Kaliforniya Üniversitesi'nden Sara Mednick ve ekibinin yaptığı araştırmada ise bir kupa kahvedeki kafein (200 mg) ile 60-90 dakika gündüz uykusunun çeşitli hafıza testleri üzerindeki etkisi kıyaslandı. Kahvenin hiç etkisi olmadığı ya da olumsuz etkisi görülürken, uykunun hafıza performansını geliştirdiği tespit edildi.
Gündüz uykusunun işyerinde performansı artırdığı inancıyla bazı şirketler çalışanlarına iş yerinde uyuma olanağı sağlıyor. Bilgisayar programı üreticisi HubSpot adlı şirketin Massachusetts'teki ofisinin bir odası hamaklarla dolu. Çalışanlar istediği kadar bu odayı kullanabiliyor. Şirket yetkilileri gündüz uykusunun çalışanlar üzerinde olumlu etkisinin olduğunu ve kötüye kullanılmadığını belirtiyor. Araştırmalar gündüz kestirmek için en ideal saatlerin öğleden sonra 14.00 ile 16.00 arasında olduğunu gösteriyor. Başka bir deyişle, sabah uyandıktan 6-8 saat sonrası kestirmek için en uygun zaman olarak görülüyor. Bu uykudan tam yararlanmak için 60-90 dakika kadar uyumak gerektiği, ama kısa uykunun yararının da görüldüğü belirtiliyor.
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