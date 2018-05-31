Siesta ne demek?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Sağlık HaberleriSiesta ne demek?
GeriSağlık Siesta ne demek?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Sağlık
31.05.2018 - 17:21, Son Güncelleme:

Siesta ne demek?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Siesta ne demek?

Siesta, aslen İspanyol adeti olmasına rağmen, Meksika ile de bilinmektedir. İspanya'nın genelinde uygulanmaya çalışılan bu gelenek, öğle arasında uykuyu desteklemektedir. Peki, Siesta nedir ve ne anlama gelmektedir? İşte, Siesta hakkında bazı bilgiler

Şekerleme ve öğle uykusu anlamına gelen Siesta, İspanya ve bu kültürün yansımalarının hissedildiği Latin Amerika ülkelerinde kendisini hissettiriyor. Öğle arasında yaptıkları şekerleme nedeniyle günü daha uzun ve verimli geçiren bireyler, mesai saatlerini buna göre ayarlıyor.

Uzmanlar tarafından yapılan bir araştırmada, birbiriyle bağlantısız kelimeleri ezberlemede hem gece hem de gündüz uykusunun hafızayı güçlendirici etkisinin olduğu görülmüştü. 2008'de Kaliforniya Üniversitesi'nden Sara Mednick ve ekibinin yaptığı araştırmada ise bir kupa kahvedeki kafein (200 mg) ile 60-90 dakika gündüz uykusunun çeşitli hafıza testleri üzerindeki etkisi kıyaslandı. Kahvenin hiç etkisi olmadığı ya da olumsuz etkisi görülürken, uykunun hafıza performansını geliştirdiği tespit edildi.

Gündüz uykusunun işyerinde performansı artırdığı inancıyla bazı şirketler çalışanlarına iş yerinde uyuma olanağı sağlıyor. Bilgisayar programı üreticisi HubSpot adlı şirketin Massachusetts'teki ofisinin bir odası hamaklarla dolu. Çalışanlar istediği kadar bu odayı kullanabiliyor. Şirket yetkilileri gündüz uykusunun çalışanlar üzerinde olumlu etkisinin olduğunu ve kötüye kullanılmadığını belirtiyor. Araştırmalar gündüz kestirmek için en ideal saatlerin öğleden sonra 14.00 ile 16.00 arasında olduğunu gösteriyor. Başka bir deyişle, sabah uyandıktan 6-8 saat sonrası kestirmek için en uygun zaman olarak görülüyor. Bu uykudan tam yararlanmak için 60-90 dakika kadar uyumak gerektiği, ama kısa uykunun yararının da görüldüğü belirtiliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Uzmanı uyarıyor: Hijyenle ilgili bu şehir efsanelerine kanmayın!

Burak Özçivit'e sevgi seli

"Aslında gerçekleşmeyen her düşte, Biraz daha ölüyoruz…"

SPONSORLU

Cesaretleriyle herkesi kendine hayran bırakan kadınların öyküleri