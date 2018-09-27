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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sağlık
27.09.2018 - 17:46, Son Güncelleme:

Seyrek saça ekim yapılır mı?

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Seyrek saça ekim yapılır mı?

Op. Dr. Güncel Öztürk denetimindeki Hairneva Saç Ekim Merkezi Uzmanları, seyrek saç ekimi hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için anlattı.

Bir kişinin kendine güvenini artırmanın birçok yolu vardır ve bunlardan birisi kaybettikleri ya da kaybediyor oldukları saçları onarmaktır. Saçın tamamen dökülmesi ya da saç seyrelmesi ile uğraşmak sinir bozucu olabilir ve insanları görünüşleri konusunda rahatsız edici ya da kötü hissettirebilir. Hem erkekler hem de kadınlar saç seyrelmesi sorunu yaşayabilir ve buna neden olabilecek birçok koşul vardır. Neyse ki, kendilerine güvenlerini ve saçlarını geri kazanabilecekleri, kendilerini daha iyi hissedecekleri birçok da yol var.

Seyrek saça ekim yapılır mı

Seyrek saç ekimi nedir?

Saçın tamamen dökülmediği ama seyreldiği durumlarda uygulanan bir saç ekim tekniğidir. Saç ekimi saç dökülmesi ya da seyrekliği yaşayan hastalar için en kalıcı tedavi seçeneği olmakla beraber kadınların saçlarının yoğunluğunu artırmaktadır. Seyrek saç ekimi dökülme tipini göre farklılık gösterir. Erkek tipi saç dökülmelerinde kafanın donör bölgesindeki saçlar dökülmediği için seyrek saç ekimi için uygun bir koşul oluşturur.

Kadınlarda erkek tipi saç dökülmesi aynı şekilde seyrek saç ekimi için elverişli bir ortam yaratır. Ancak kadın tipi saç yani tüm kafa derisine yayılan saç dökülmesi durumunda kafa derisinde yeterli saç grefti olmayacağı için donör alan olarak vücudun başka bir bölgesi kullanılabilir.

Kadınlarda seyrek saç ekimi

Kadınların saç seyrekliği tedavisine uygun aday olmaları donör bölgede ekim işlemi için yeterli miktarda saç folikülünün bulunmasına bağlıdır. Çoğu kadında saç seyrelmesi, sadece kafa derisinin üst kısmında görülmez, erkeklerde dökülmeye karşı dayanıklı bölge olan kafanın arka ve yan kısımlardaki alanlarda seyreklik oluşur. Bu durumda seyrekliği gidermek için gerekli olan saç kökü kafa derisinden tedarik edilemediği için vücudun başka bölgelerinden alınabilir.

Seyrek saça ekim yapılır mı

Erkeklerde seyrek saç ekimi

Erkeklerde kafanın arka ve yan kısımları dökülmeye karşı korunaklı olduğu için donör alan olarak kullanılır. Donör alanlardaki saç kökleri, DHT yani erkeklik hormonundan etkilenmediği için saç ekimi imkanı çok daha yüksek olur.

Seyrek saç ekimi hangi teknikler ile yapılır?

Seyrek saç ekiminde greftlerin birer birer alınıp ekilmesi çok daha uygun bir seçenek olacaktır. Bunun için FUE ve alt grubu tekniklerinden birisi çok daha fazla tercih edilir. Özellikle Direkt Saç Ekimi tekniği olan DHI en fazla kullanılan saç ekimi tekniği olarak bilinir.

Seyrek saç ekimi öz güvenin artmasına katkı sağlar mı?

Saç dökülmesi ve saç seyrekliği kadınları daha fazla olmakla beraber herkesi olumsuz yönde etkiliyor. Kişinin öz güveninin azalmasına, sosyal hayattan uzaklaşmasına ve mutsuz olmasına yol açabiliyor. Bu durumdaki kişilerin seyrek saç ekiminden faydalanması öz güvenlerinin ve yaşam kalitesinin artmasına yardımcı olabiliyor.

Seyrek saça ekim yapılır mı

Dr. Güncel Öztürk'e Katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

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