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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.09.2019 - 08:47, Son Güncelleme:

Sertab Erener'in hastalığı kolit nedir?

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Sertab Erener'in hastalığı kolit nedir?

Sertab Erener, yıllar önce mücadele ettiği kolit hastalığıyla ilgili ilk kez konuştu. Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşan Sertab Erener, uzun yıllar kolit hastalığı ile mücadele ettiğini ve kalın bağırsağının alındığını, ince bağırsağıyla yaşamını sürdürdüğünü söyledi. Erener'in açıklamaları ardından kolit hastalığı bir kez daha gündeme geldi. Peki, kolit hastalığı nedir?

Kolit, kalın bağırsağın iltihaplanması ile karakterize edilen bir sindirim sistemi hastalığıdır. Kolit kelimesi, Latince'ye "colon" olarak geçen, bağırsak anlamındaki Yunanca "kolon" (κῶλον) kelimesinden ve iltihap anlamındaki Yunanca "-itis" (-ίτις) ekinden türemiştir. Ülseratif kolit aslen stres kaynaklı bir hastalıktır. Tespit edilmiş kesin bir tedavisi yoktur. Kullanılan ilaçlar sadece hastalığın ilerlemesini önlemeye yöneliktir. Ömür boyu düzenli ilaç kullanmayı gerektirir. 

Pek çok şekli vardır. Bazıları ülseratif kolit veya Crohn hastalığında olduğu gibi bağırsaklarda ciddi yaralanmalarla birliktedir. Bazıları ise spastik kolit veya hassas bağırsak sendromunda olduğu gibi herhangi bir bağırsak yaralanması olmadan da gelişebilir. 

BELİRTİLERİ NELER?

Karında şişlik, ağrı, kramp ve gaz, kolitlerde en sık görülen ve herkesi üzen sorunlardır. Sık sık tekrarlayan şişkinlik ve gaz ataklarından, karın ağrılarından hiç kimse hoşlanmaz. Bu ataklar hele bir de ishal veya kabızlık gibi can sıkıcı bağırsak değişiklikleri ile beraberse, keyfinizin kaçmaması mümkün değildir. Kolit hastalarının yaşadıkları bu tür sorunlar çoğu kez tekrarlayıcı ve uzun süreli olduğundan bezdiricidir.

Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı ile ilişkili kolitlerin belirtileri çoğu kez birbirine benzer: İştah azalması, kilo kaybı, dışkıda kan, karında ağrı ve kramp, kronik ishal, bazen de kilo kaybının da eşlik ettiği ateş ve terlemeler en önemli yakınmalardır. Bu iki hastalıkta ortaya çıkabilen ortak bir belirti de dışkıda kan görülmesidir. Kanamalar bazen fark edilemeyecek kadar hafiftir (gizli kan). Bu iki hastalığın neden oluştuğu henüz bilinmemektedir.

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