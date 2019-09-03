Sertab Erener'in hastalığı kolit nedir?

Kolit, kalın bağırsağın iltihaplanması ile karakterize edilen bir sindirim sistemi hastalığıdır. Kolit kelimesi, Latince'ye "colon" olarak geçen, bağırsak anlamındaki Yunanca "kolon" (κῶλον) kelimesinden ve iltihap anlamındaki Yunanca "-itis" (-ίτις) ekinden türemiştir. Ülseratif kolit aslen stres kaynaklı bir hastalıktır. Tespit edilmiş kesin bir tedavisi yoktur. Kullanılan ilaçlar sadece hastalığın ilerlemesini önlemeye yöneliktir. Ömür boyu düzenli ilaç kullanmayı gerektirir.

Pek çok şekli vardır. Bazıları ülseratif kolit veya Crohn hastalığında olduğu gibi bağırsaklarda ciddi yaralanmalarla birliktedir. Bazıları ise spastik kolit veya hassas bağırsak sendromunda olduğu gibi herhangi bir bağırsak yaralanması olmadan da gelişebilir.

BELİRTİLERİ NELER?

Karında şişlik, ağrı, kramp ve gaz, kolitlerde en sık görülen ve herkesi üzen sorunlardır. Sık sık tekrarlayan şişkinlik ve gaz ataklarından, karın ağrılarından hiç kimse hoşlanmaz. Bu ataklar hele bir de ishal veya kabızlık gibi can sıkıcı bağırsak değişiklikleri ile beraberse, keyfinizin kaçmaması mümkün değildir. Kolit hastalarının yaşadıkları bu tür sorunlar çoğu kez tekrarlayıcı ve uzun süreli olduğundan bezdiricidir.

Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı ile ilişkili kolitlerin belirtileri çoğu kez birbirine benzer: İştah azalması, kilo kaybı, dışkıda kan, karında ağrı ve kramp, kronik ishal, bazen de kilo kaybının da eşlik ettiği ateş ve terlemeler en önemli yakınmalardır. Bu iki hastalıkta ortaya çıkabilen ortak bir belirti de dışkıda kan görülmesidir. Kanamalar bazen fark edilemeyecek kadar hafiftir (gizli kan). Bu iki hastalığın neden oluştuğu henüz bilinmemektedir.