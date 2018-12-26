Selülit nedir? Selülit hakkında bilinmesi gerekenler
Yağların özellikle kalça ve üst bacak bölgesinde düzensiz ve biçimsiz toplanması selülit olarak adlandırılıyor. Selülit, kozmetik bir sorun gibi görünse de ileri durumlarda buna tıbbi ve psikolojik boyutlar da eklenebiliyor. İşte, selülit hakkında bilinmesi gerekenler...
Selülit, şişmanlık yani obeziteden farklıdır. Obezitede yalnızca yağ dokuda artış vardır. Selülitte ise yağ doku ve dolaşımda yapısal bozukluklar eşlik eder. Bu nedenle yalnızca kilo vermek problemi çözmeye yetmez. Selülitte önce yağ birikimi olur. Zamanla biriken yağlar damarları sıkıştırarak dolaşımı bozar. Bu bölgede sıvı birikimi olur, dokular beslenemez ve yapıları bozulur. Zaman içinde kısır döngü başlar. Dokulardaki yağ birikimi zamanla lenfatik dolaşım ve beslenme bozukluklarına, su tutulmasına ve deformasyonlara neden olur. Estetik bir problem olmaktan çıkar ve tıbbi bir sorun haline gelir.
Gazetemizin yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, selülitten kurtulmak içim şu bilgileri veriyor; Selülitle mücadelenizi kolaylaştıracak doğru bilgileri bir kenara not almak ister misiniz?
Tuzu azaltın, yeterli miktarda su içmeyi unutmayın. Yapay tatlandırıcılardan, renklendiricilerden ve besin desteklerinden uzak durun.
Bol bol sebze ve meyve yiyin. Özellikle koyu renkli olanlarını tüketin. Koyu kırmızı (Karpuz, domates, elma ve kırmızı greyfurt-portakal; likopen mucizesi... Siyah üzüm; dolaşım sistemimize OPC’s desteği), koyu yeşil (Elma, ıspanak, brokoli, biber), koyu sarı (mango) sebze ve meyvelere öncelik verin. Meyveleri yemekten en az iki saat sonra tüketin.
Daha az kafein kullanın. Alkol kullanmayın ya da azaltın. Serbest radikal zararlarından koruyucu antioksidan OPC’s ihtiva eden, cilt dolaşımını koruyup destekleyen 1-2 bardak kırmızı şaraba izin var.
Şekeri kesin. Şekerlemelerden, tatlılardan uzak durun.
Bilinçli masaj selülit oluşumunu azaltabiliyor. Haftada 3 kez derin masajdan yararlanın.
Fazla güneşte kalmak selüliti artırıyor. Saat 10:00-14:00 arasında güneşlenmeyin. Güneşten koruma etkisi 15’ten yüksek koruyucular kullanın. Kamuflaj yapıcı "tanning cream"lerden yararlanabilirsiniz. Daha koyu bir cilt selülitin görünümünü maskeleyebilir.
Selüliti azaltabilecek en iyi yolun aerobik egzersizler olduğunu unutmayın. Haftada en az 3 kez 35 dakika sürecek aerobik aktivite yapın: Yürüyün, bisiklete binin, yüzün, dans edin... Daha uzun ve daha sık aerobik aktivitelerinin daha az selülit demek olduğunu hep hatırlayın. Aerobik çalışmalar iyi ve planlı yapıldığında gergin ve formda tutar, kilo verdirir, cilt ve cilt altı yağları uzaklaştırır, genç, gergin ve düzgün bir cilt görünümü sağlar.
Daha az kalori tüketin ve yağları azaltın. Düşük yağlı bir diyet, aerobik egzersiz kadar etkin bir selülit azaltıcıdır. John Hopkins Üniversitesi’nden Prof. Maria Simmson, yüksek yağlı beslenmenin selülitin en önemli etkeni olduğunu belirtmektedir. Günlük toplam yağ tüketiminizi yağdan gelen kalorileri yüzde 25’in altına indirerek sınırlayabilirsiniz. Bunun için kullandığınız besinlerin yağ muhtevalarını dikkatle inceleyin, etkilerini kontrol edin, yarım yağlı veya yağsız besinlere yönelin.
Selülit tedavi edici ürünlerden fazla bir şey beklemeyin. Sadece Birleşik Devletler’de selülit giderici veya azaltıcı ürünlere (kremler, jeller) her yıl milyarlarca dolar ödeniyor. John Hopkins Medical Institutions Health, Weight and Stres Clinic’de denenen 32 selülit tedavi edici ürün ile yapılan çalışmada, bu ürünlerin hiçbirinin yararlı olmadığı bulundu.
Selülit deyip geçmeyin ama bu sorunu çok da önemsemeyin. Selülitlerinizden, sizden çok genetik mirasınızın sorumlu olduğundan şüphe etmeyin.
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