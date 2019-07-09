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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
09.07.2019 - 12:40, Son Güncelleme:

Şellak nedir?

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Şellak nedir?

Şellak, özellikle draje diye adlandırılan çikolata kaplı fındık, üzüm, badem, fıstık gibi ürünlerde, sakız, bonbon şeker gibi ürünlerde, elma ve mandalina gibi meyvelerin daha parlak gözükmesinde ve çeşitli ilaçlarda kullanılmaktadır. Şellak sağlık açısından zararlı olmasa da böcek menşeli olması sebebiyle alerjik etki meydana getirebilir. Peki, şellak tam olarak nedir?

Şellak daha çok Hindistan ve Güney Asya'da görülen Palas ağaçlarında beslenen Coccus Lacca isimli böceğin lak salgı maddesidir. Koruyucu bir örtü içinde bulunan bu sertleşmiş zamklı madde biriktirilir, ezilir, yıkanır ve kurutulur. Gıda ve ilaç endüstrisinde parlatıcı olarak E904 koduyla yaygın olarak kullanılır.

ŞELLAK ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI

Şellak, özellikle draje diye adlandırılan çikolata kaplı fındık, üzüm, badem, fıstık gibi ürünlerde, sakız, bonbon şeker gibi ürünlerde, elma ve mandalina gibi meyvelerin daha parlak gözükmesinde ve çeşitli ilaçlarda kullanılmaktadır. Sağlık açısından bilinen bir zararı olmasa da böcek menşeli olması sebebiyle alerjik etki meydana getirebilir. Bu madde, böcek gövdesindeki gözeneklerde bulunduğu ve buradan saflaştırıldığı için kaynağının böcek olması ve böcek kalıntıları içermesi nedeniyle İslam fıkhına göre bazı problemler içermektedir.

Antik mobilya ve müzik aleti cilası olarak kullanıldığında latin dillerindeki adı gomalak cilası (fr:gommelaque, it:gommalacca, es:goma laca) diye de anılır. İspirtoda eritilip lif kaybetmeyen keten tarzı bir kumaş içinde ince yünü veya pamuğu bu şellak-ispirto karışımıyla, sıkıldığında tampon yüzeyi yaş değil ama rutubetli hissi verecek kadar ıslatıp, çok ince ayar zımparalanmış pürüzsüz ahşap yüzeye hiç durmadan dairevi hareketlerle çok ince katmanlar halinde onlarca kez uygulayarak çok yüksek bir parlaklık elde edilir. Çok emek ister, kolay zedelenir ama gene kolay tamir edilebilir. Ahşabın damar çıkıntılarını zımparadan daha da güzel düzeltmek için ilk bir kaç uygulamadan önce ponza tozu da serpilebilir ki hem ince zımpara işlevi hem de şellak ve tahta tozu ile birlikte dolgu işlevi görsün, yüzeyi daha da düzgün hale getirsin. Gerektikçe damladan da az yağ ile uygulama işleminin kolay kayması sağlanır.

 

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