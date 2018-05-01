Sedef hastalığı nedir, bulaşıcı mıdır?
Sedef hastalığı, toplumda sık görülen bir sağlık problemi. Sedef hastalığının kesin nedeni bilinmemekle birlikte genetik olarak yatkın bireylerde çevresel faktörlerin etkisiyle bağışıklık sisteminin sıra dışı olarak epitel hücrelerini etkilemesiyle ortaya çıktığı düşünülür. Geçirilen mikrobik hastalıklar (boğaz enfeksiyonu vb), ilaçlar (lityum, bazı tansiyon ilaçları, aspirin vb), stres, mekanik tahriş (ovalama, kaşıma), güneş yanığı gibi çevresel faktörler arttırıcı etki yapabilir. Sedef hastalığı olan kişiler önemli rahatsızlık ve yaşam kalitesinde ciddi bir kayıp yaşayabilirler. Peki sedef hastalığı tam olarak nedir, bulaşıcı mıdır?
En sık 20 yaş grubunda ortaya çıkan sedef, bir deri hastalığıdır. Stres, sedef hastalığını artıran faktörlerin başında gelmektedir. Ayrıca boğaz ve vücutta meydana gelen enfeksiyonlar, özellikle çocuklardaki damla tipi sedefi tetikleyen nedenlerdendir. Bazı ilaçlar ve duygusal dalgalanmalar hastalığı ortaya çıkarabilir veya aktifleştirebilir. En sık 20 yaş grubunda ortaya çıkan sedef, bir deri hastalığıdır. Stres, sedef hastalığını artıran faktörlerin başında gelmektedir. Ayrıca boğaz ve vücutta meydana gelen enfeksiyonlar, özellikle çocuklardaki damla tipi sedefi tetikleyen nedenlerdendir. Bazı ilaçlar ve duygusal dalgalanmalar hastalığı ortaya çıkarabilir veya aktifleştirebilir.
SEDEF BULAŞICI MIDIR?
Sedef hastalığı kesinlikle bulaşıcı değildir. Hastanın kendisinde bir bölgeden diğerine veya başkasına temas ile, ortak eşya kullanarak bulaşmaz.
Sedef hastalığını tetikleyen faktörler
• Güneş yanığı, kese, ağda gibi mekanik travmalar,
• Duygusal travmalar. Sedef genellikle içine kapanık, duygusal gereksinimlerini yansıtmayan, kendine güvensiz ve sosyal ilişkilerde başarısız kişilerde gelişir.
• Hastalığın ilk ortaya çıkışında genellikle bir yakının ölümü gibi büyük stresler rol oynar.
• Özellikle beta mikrobu olarak da bilinen boğaz enfeksiyonu çocuklarda önemli bir tetikleyici faktör olur.
• Yazın güneş ışıklarından fayda gören sedef hastalarında kış aylarında güneşin etkisini yitirmesi ve kuru-soğuk hava nedeniyle hastalık alevlenir.
• Sigara ve alkol.
• Güçlü ağrı kesiciler, kalp ve sıtma ilaçları da sedef hastalığını tetikler.
• Enfeksiyon, hamilelik ve menopoz gibi hormonal değişiklikler.
• Düzensiz beslenme de tetikleyiciler arasında yer alır.
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