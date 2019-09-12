Savant sendromu nedir? Savant sendromu kimlerde olur?
Tıp tarihindeki en ilginç sendromlardan biri olan Savant sendromu, yayın hayatına yeni başlayan 'Mucize Doktor' adlı dizi ile birlikte merak konusu oldu. Matematik, müzik veya görsel alanda yetenekli olan ve genelde otizmli çocuklarda görülen Savant sendromunda, bilinen vaka sayısı dünya genelinde oldukça sınırlı. Peki, Savant sendromu nedir?
Matematik, müzik veya görsel alanda ileri derece yeteneklere sahip olmalarına karşı günlük hayatın gerektirdiği bazı becerilerde yetersiz kalan Savant sendromlular, 'İdiot Savant' ya da türkçe haliyle 'Aptal Dahi' olarak da adlandırılıyor. Dünyaca ünlü bazı heykeltraş, ressam ve müzisyenlerin de bu sendroma sahip olduğu biliniyor. İşte, Savant sendromu hakkında tüm ayrıntılar...
Savant sendromu ya da bir diğer adıyla Otistik savant; matematik, müzik veya görsel alanda yetenekli çoğunlukla otistik hastaların yaşadığı ancak başka hastalıkların da sebep olabildiği sendroma verilen isimdir.
Bu hastalar için Fransızca "İdiot Savant" terimi de kullanılır. Çok haneli sayıların çarpımını kısa sürede hesaplayabilmek ya da gün ay yıl olarak verilen bir tarihin haftanın hangi gününe rastladığını bulabilmek gibi zihinsel becerilere sahiptirler. Bunun yanında günlük rutin sayılabilecek işlerde yetenekleri kısıtlı olabilir.
Savant sendromu bireylerin, neden yetenekli oldukları bilim dünyası tarafından tam olarak açıklanamamıştır.
Bazı savantlarda açıkça nörolojik anormallik vardır. Birçok savantın, beyninin sol yarımküresinde sıradışılığa sahip olduğu bilinir. Dünyada 50-100 kadar müthiş savant sendromlu insan olduğu tahmin edilmektedir.
Amerikalı heykeltraş Alonzo Clemons, Amerikalı müzisyen Leslie Lemke, Macar asıllı yazar Henriett Seth-F, İngiliz mimar Stephen Wiltshire ve İskoç sanatçı Richard Wawro, tanınan Savant sendromlu kişilerdir.
Öte yandan dünyaca ünlü "Rain Man" filminde, olağanüstü bir hafızaya sahip olduğu için "Megasavant" olarak adlandırılan Kim Peek'in hayatından esinlenilmiştir.
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