Savant sendromu nedir, belirtileri neler?
Dizi ve sinema projelerinde konu olan savant sendromu, son zamanlarda en çok araştırılan konulardan biri oldu. Alonso Clemons, Tony DeBlois, Leslie Lemke, Thristan Mendoza savant sendromuna sahip ünlü isimlerden bazıları. Peki, savant sendromu nedir, belirtileri neler?
Savant sendromu, Otistik savant, matematik, müzik veya görsel alanda yetenekli çoğunlukla otistik hastaların yaşadığı ancak başka hastalıkların da sebep olabildiği sendroma verilen addır. Bu hastalar için Fransızca "İdiot Savant" terimi kullanılır. Savantların üstünlük gösterdiği beceriler genellikle hafıza ile ilgilidir. Bu hızlı hesaplama, sanatsal yetenek veya müzikal yeteneği içerebilir. Çok haneli sayıların çarpımını kısa sürede hesaplayabilmek ya da gün ay yıl olarak verilen bir tarihin haftanın hangi gününe rastladığını bulabilmek gibi zihinsel becerilere sahiptirler. Fakat neden yetenekli oldukları tamamen açıklanabilmiş değildir. Bazı savantlarda açıkça nörolojik anormallik vardır. Birçok savantın, beyninin sol yarımküresinde sıradışılığa sahip olduğu bilinir. Dünyada 50-100 kadar müthiş savant tanınır.
SAVANT SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?
Bilinen bazı otistik savant hastalarında beynin sol yarı küresindeki sıra dışılığa rastlanır. Ancak bazı durumlarda ise hasta normal görünüme sahiptir. Öte yandan bu hastaların neden bazı alanlarda süper zekaya sahip oldukları bilimsel olarak henüz tespit edilememiştir.
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