Savant sendromu nedir?
Savant sendromu, erkeklerde kızlara oranla daha sık görülmektedir. Olgularına olan ilgi 18. yüzyılda başlayan savant sendromu bireylerde bebeklik, çocukluk ya da erişkinlikte geçirilen kafa travması ya da merkezi sinir sistemi travması sonrası gelişebilir. Savant becerileri; müzik becerileri, sanat becerileri; takvim hesaplama becerisi, matematik becerisi ve mekanik ya da mekansal beceriler olmak üzere beş genel kategori ile sınırlıdır. Peki, savant sendromu nedir?
Savant sendromu, otistik savant, matematik, müzik veya görsel alanda yetenekli çoğunlukla otistik hastaların yaşadığı ancak başka hastalıkların da sebep olabildiği sendroma verilen addır. Savant sendromuna sahip kişiler, ağır düzeyde gelişimsel ya da zihinsel yetersizliklerin yanında çoğu insanda bulunmayan sıra dışı zihinsel becerilere sahiptir.
Bu hastalar için Fransızca "İdiot Savant" terimi kullanılır. Çok haneli sayıların çarpımını kısa sürede hesaplayabilmek ya da gün ay yıl olarak verilen bir tarihin haftanın hangi gününe rastladığını bulabilmek gibi zihinsel becerilere sahiptirler. Fakat neden yetenekli oldukları tamamen açıklanabilmiş değildir. Bazı savantlarda açıkça nörolojik anormallik vardır. Birçok savantın, beyninin sol yarımküresinde sıradışılığa sahip olduğu bilinir. Dünyada 50-100 kadar müthiş savant tanınır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle