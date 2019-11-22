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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.11.2019 - 21:49, Son Güncelleme:

Sahte bal nasıl anlaşılır? Gerçek ile sahte balı anlamanın püf noktaları nelerdir?

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Sahte bal nasıl anlaşılır? Gerçek ile sahte balı anlamanın püf noktaları nelerdir?

Kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezlerinden olan bal, şifa kaynağı olarak mucizevi besinler arasında yer alıyor. Gerçek ballar her ne kadar sağlıklı olsa da, piyasada her geçen gün üretimi artan sahte ballar da bir o kadar tehlikeli oluyor. Ancak evde uygulayacağınız bazı yöntemlerle satın aldığınız balın hakimi mi sahte mi olduğunu anlayabilirsiniz. Peki, sahte bal nasıl anlaşılır? Gerçek ile sahte balı anlamanın püf noktaları nelerdir? İşte, gerçek balı anlamanın bazı ipuçları.

Hemen hemen her marketin rafında kavanozlarda satılan bal piyasada üretimi yaygınlaşan sahte ballardan dolayı çoğu tüketiciye güven vermiyor. Katkı maddeleri ile üretilen bal, hem sağlığınızı tehdit ediyor hem de paranızı çöpe atıyor. İşte, gerçek bal ile sahte balı anlamanın yöntemlerini haberimizde bulabilirsiniz.

SAHTE BAL NASIL ANLAŞILIR?

Üretimi yaygınlaşan katkı maddeleri eklenmiş sahte ballar insan sağlığını tehdit ediyor. İşte hakiki balı sahtesinden ayırt etmenin püf noktaları...

Ambalajı İnceleyin

Marketlerdeki bal kavanozlarının/ambalajlarının üzerinde "bal kodeksine uygundur" yazısının bulunmasına dikkat etmelisiniz. Bunun yanı sıra içindekiler kısmında bal dışında glikoz, glikoz şurubu, fruktoz şurubu, şeker gibi maddeler bulunuyorsa o balın katkılı olduğunu anlayabilirsiniz.

Şekerlenme

Satın aldığınız balın bekledikçe kavanoz tabanından itibaren şekerlendiğini gözlemlediyseniz sahte olma ihtimalinin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle buzdolabında 30 gün bekleyen gerçek balın neredeyse tereyağı kıvamına geldiği bilinir.

Renk

Sahte balların rengi çoğu zaman gerçek baldan daha açık görünür. Açık renk balları satın almamak doğru bir tercih olacaktır. Ancak her koyu renk bal gerçek bal değildir. Sahte bal üreticileri bir takım katkı maddeleri ekleyerek sahte balın da koyu renk almasını sağlayabilir.

Koku

Hakiki balın kokusu yoktur. Balı kokladığınızda koku alabiliyorsanız katkılı olduğu söylenebilir. Ancak her kokusuz bal hakiki değildir. Üreticiler bir takım maddelerle sahte balların da kokusunu bastırabilirler.

Uzama

Hakiki balı kaşıkla aldığınızda bir süre kesilmeden uzadığı bilinir. Eğer katı bir şekilde direkt kaşığa alabiliyorsanız balın sahte olduğu söylenebilir.

Ilık Su Deneyi

Ilık bir suya deneyeceğiniz baldan 1 yemek kaşığı kadar koyun ve bekletin. Bal gerçek ise bıraktığınız şekilde kalacak, katkılı ise çözünme yapacaktır.

Kağıt Havlu Deneyi

1 yemek kaşığı balı kopardığınız kağıt havlunun üzerine koyduğunuzda havlu tarafından emilime uğruyorsa katkılı olduğu söylenebilir.

Yanma Deneyi

Bir çöp şişine sardığınız pamuk parçasını bala daldırıp ateşe tuttuğunuzda yanıyorsa büyük olasılıkla gerçek bal olduğu söylenebilir.

Analiz Ettirmek

Yukarıdaki yöntemler hakiki ve sahte balı ayırt etmek için en sık kullanılan yöntemler olmasına karşın en güvenilir yöntem balı gıda mühendislerine analiz ettirmek olacaktır.

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