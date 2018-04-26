Saç neden beyazlar? Saç beyazlaması nedenleri
Pek çok insanın saçları yaşlandıkça beyazlayabilir ya da bir grilik çökebilir. Bu durumla ergenlikte veya yaşamın erken dönemlerinde karşılaşanların sayısı ise her geçen gün artıyor. Vatandaşlar ise saç beyazlamasının neden olduğunu ve altında yatan nedenleri merak ediyor. Peki, saç neden beyazlar? Saç beyazlaması neden olur?
Sadece yaşlılarda değil, artık ergenlik çağındaki gençlerde bile görülen saç beyazlaması, günümüzde çok sayıda kişinin başına gelen bir durum. Stresten genetik faktörlere ve duygusal sorunlara kadar birçok neden saçların beyazlamasına yol açabiliyor. İşte, saçların beyazlama nedenleri...
YAŞLANMA: Yaşlanma ile görülen doğal sürecin bir etkisi de saçlara olur. İnsan bedeni yaşlandıkça saçlarda ve sakallarda ağarma görülür. Bunun nedeni ise, saçların renginden sorumlu olan pigmentin zamanla melanin üretim kapasitesinin azalmasıdır. Melanin üretim kapasitesi ve melanin miktarındaki azalma da saçlarda beyazlamaya neden olur.
TRAVMA VE ANİ ŞOK: Kişinin hiç beklemediği bir anda aldığı üzüntülü haberler ve yaşayacağı ani duygusal çöküntü de saçta ani beyazlamalara neden olabilir. Hatta her ne kadar çok sık rastlanmasa da bir gece aniden bile saç beyazlamasına rastlamak mümkündür.
GENETİK FAKTÖRLER: Genetik faktörler, saçların erken beyazlamasında büyük bir rol oynuyor. Özellikle aile büyüklerinde erken yaşlarda beyazlama başlamışsa sizin de saçlarınızın erken yaşlarda beyazlaşması kaçınılmaz olabilir.
ÇEVRESEL FAKTÖRLER: Şampuan, klimalar veya çevresel nedenlerle kimyasala maruz kalmak gibi etkilerde saç beyazlamasına neden olabilir.
TROİD RAHATSIZLIKLARI: saç folikülünde önemli bir role sahip olan iki hormon olan T3 ve T4’ün, saçtaki melanin sentezini aşırı şekilde uyarması da saç beyazlamasına etki edebilir.
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