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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sağlık
26.04.2018 - 15:10, Son Güncelleme:

Saç neden beyazlar? Saç beyazlaması nedenleri

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Saç neden beyazlar? Saç beyazlaması nedenleri

Pek çok insanın saçları yaşlandıkça beyazlayabilir ya da bir grilik çökebilir. Bu durumla ergenlikte veya yaşamın erken dönemlerinde karşılaşanların sayısı ise her geçen gün artıyor. Vatandaşlar ise saç beyazlamasının neden olduğunu ve altında yatan nedenleri merak ediyor. Peki, saç neden beyazlar? Saç beyazlaması neden olur?

Sadece yaşlılarda değil, artık ergenlik çağındaki gençlerde bile görülen saç beyazlaması, günümüzde çok sayıda kişinin başına gelen bir durum. Stresten genetik faktörlere ve duygusal sorunlara kadar birçok neden saçların beyazlamasına yol açabiliyor. İşte, saçların beyazlama nedenleri...

SAÇ NEDEN BEYAZLAR?

YAŞLANMA: Yaşlanma ile görülen doğal sürecin bir etkisi de saçlara olur. İnsan bedeni yaşlandıkça saçlarda ve sakallarda ağarma görülür. Bunun nedeni ise, saçların renginden sorumlu olan pigmentin zamanla melanin üretim kapasitesinin azalmasıdır. Melanin üretim kapasitesi ve melanin miktarındaki azalma da saçlarda beyazlamaya neden olur.

TRAVMA VE ANİ ŞOK: Kişinin hiç beklemediği bir anda aldığı üzüntülü haberler ve yaşayacağı ani duygusal çöküntü de saçta ani beyazlamalara neden olabilir. Hatta her ne kadar çok sık rastlanmasa da bir gece aniden bile saç beyazlamasına rastlamak mümkündür.

GENETİK FAKTÖRLER: Genetik faktörler, saçların erken beyazlamasında büyük bir rol oynuyor. Özellikle aile büyüklerinde erken yaşlarda beyazlama başlamışsa sizin de saçlarınızın erken yaşlarda beyazlaşması kaçınılmaz olabilir.

ÇEVRESEL FAKTÖRLER: Şampuan, klimalar veya çevresel nedenlerle kimyasala maruz kalmak gibi etkilerde saç beyazlamasına neden olabilir.

TROİD RAHATSIZLIKLARI: saç folikülünde önemli bir role sahip olan iki hormon olan T3 ve T4’ün, saçtaki melanin sentezini aşırı şekilde uyarması da saç beyazlamasına etki edebilir.

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