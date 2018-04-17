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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Sağlık
17.04.2018 - 16:58, Son Güncelleme:

Saç kepeği nasıl geçer? Saç kepeklerine doğal çözümler

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Saç kepeği nasıl geçer? Saç kepeklerine doğal çözümler

Oldukça can sıkıcı bir cilt sorunu olan saç kepekleri, her yaş ve cinsiyet grubundan pek çok insanın şikayetçi olduğu bir problem. Bu sorundan muzdarip kişiler ise, saç kepeğinin nasıl geçeceğine dair araştırmalar yapıyor. İnternetten doğal olarak saç kepeğini geçirecek yöntemleri araştıran vatandaşlar saç kepeklerinden nasıl kurtulabileceklerine dair bilgi edinmek istiyor. Peki, saç kepeği nasıl geçer? Saç kepekleri nasıl giderilir?

Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine toplumun birçok kesiminden çok sayıda kişiyi etkileyen ve saç kepekleri hakkında şikayetler son zamanlarda artmaya başladı. Saç kepeklerinin ortaya çıkmasında birden fazla etken var. Peki, saç kepeği neden olur? Saç kepeği nasıl geçer?

SAÇ KEPEĞİ NEDEN OLUR?

Kepek, derinin en dış yüzeyinden dökülen ölü hücrelerden oluşur. Genellikle kılların bulunduğu bölgelerden dökülür. Mevsimlere ya da bazı dış etkenlere bağlı olarak miktarında artma olabilir. Saçlı derinin kendini yenileme hızının artması kepeğe yol açar. Cildin üst tabakasındaki ölü hücreler bazen beyaz toza benzeyen “kuru kepek” olarak bazen de yapışkan pullar halinde “yağlı kepek” olarak dökülür. Kuru kepek estetik bir sorundur. Elbise yakasında, omuzlarda hoş olmayan bir görüntü yaratır. Kaşıntı yapmaz. İltihabı olmaz.

Yağlı kepek ise nispeten büyük parçacıklar, irili ufaklı pullar şeklinde deri üzerinde kalır. Kaşıntı yapar. Kaşımayla bir yandan kepekler dökülürken bir yandan da saç kaybı olur. Bazı araştırmacılar bir mantar enfeksiyonu neticesinde geliştiğini öne sürmektedir.

SAÇ KEPEĞİ NASIL GEÇER?

Kuru kepek için çinko, ardıç yağı ya da katran içeren özel şampuanlar kullanmak yeterlidir. Bu şampuanlar hem cildin nem kaybedip kuruyarak dökülmesini önler hem de yenilenmeyi ve onarımı düzenler.

Yağlı kepek için mantar tedavisi gerekebilir. Salisilik asit içeren solüsyonlar kullanılarak yağ birikimi azaltılabilir. Tedavide başarıya ulaşabilmek için önerilen şampuan, solüsyon, krem ve benzeri maddelerin düzenli kullanılması birinci koşuldur.

A vitamininden zengin beslenmenin saçlı derinin onarım ve yenilenmesine katkısı tartışılmaz. Bu vitamini içeren havuç, kayısı, karaciğer, maydanoz, patates, pazı ve balıktan zengin sofralar sizi yalnızca kepekten uzak tutmaya değil sağlıklı beslenmenize de yarar.

Kepek, özellikle saçını az veya çok yıkayanlar da görülür. Saçlarını çok yıkayanlar da saç derisi az yağlanır, az yıkayanlar da ise çok yağlanır. Bu yağı dengelemelisiniz. Aksi taktirde saçlarınız kepeğe maruz kalacaktır. Banyo zamanında hatta son saç durulmasında elma sirkesi ile saçlarınıza masaj yaparak son durulamayı gerçekleştirin. Ancak elma sirkesi yaklaşık 5 dakika boyunca saçınızda kalsın.

Banyoya girmeden önce saçlarınızı ıslatın ve bir çay bardağı içerisine biraz sirke ve biraz limon suyu dökerek saçlarınıza 4-5 dakika kadar masaj yapın. Ardından saçınızı veya banyonuzu yapın. Saçlarınız kuru halde iken saç diplerinize tuz ile masaj yapın. Daha sonra şampuan ile yıkayarak durulayın.

Kepekten kurtulmak için bir diğer yöntemde ise, saçlarınızın sıklığına göre 2 ya da 3 aspirini ezip toz haline getirin. Bu karışımı kullandığınız şampuana ekleyin, şampuanladığınız saçınızı 3-4 dakika bu şekilde bekletin ve durulayın. Olumlu sonucu göreceksiniz. 

 

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