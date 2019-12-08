Saç dökülmesine ne iyi gelir, nasıl önlenir? Kadınlarda ve erkeklerde saç dökülmesi nedenleri

Saç dökülmesi, sadece genel estetiği bozmakla kalmayıp genel sağlığı tehdit eden bir hastalığın ilk belirtisi de olabilir. Birçok farklı neden erkeklerde ve kadınlarda saç dökülmesini hızlandırabilir.



Kadınlarda Saç Dökülmesinin Nedenleri?



1- Kalitesiz şampuan ve saç kremi kullanmak: Ucuz diye alınan ve kullanılan şampuanlar kadınlarda saç dökülmesinin ana nedenleri arasında gösteriliyor. Aynı zamanda kremlerin saç tellerine yerine diplerine sürülmesi ve uzun süre o bölgede bekletilmesi de bu risk faktörünü arttırır.



2-Hormonal nedenler: Başta regl dönemi olmak üzere hormonal değişimlerin yaşandığı özel dönemlerde saç dökülmesi yaşanabilir. Düzensiz regl takvimine sahip olan kadınlarda saç problemleri çok daha büyük oranda görünmektedir.



3- Stres ve kaygı: Yapılan birçok araştırma kadınların erkeklere oranla kaygıya çok daha meyilli olduklarını ispatlar niteliktedir. Bununla birlikte psikoloji alanında yaşanan tahribat fiziksel olarak birçok belirtiye sebep olabilir. Aşırı kaygı hisseden ve stres altında kalan kadınların saçları her bölgesinden aynı oranda dökülür.



4- Menopoz: Yumurtlamanın bittiği menopoz döneminde halsizlik, asabiyet belirtileri dışında saç dökülmesi de gözlemlenir. Söz konusu dönem ne kadar şiddetli geçiyorsa mevcut belirtiler de o kadar yoğun hissedilir.



Erkeklerde Saç Dökülmesinin Nedenleri?



1- Demir eksikliği: Sebze değil daha çok et ağırlıklı beslenen erkeklerde saçların dönemsel olarak dökülmesi muhtemeldir. Özellikle ıspanak, enginar ve pırasa gibi sebzelerde yüksek oranda bulunan demir, saç sağlığını korumak adına idealdir. Sebze ağırlıklı beslenmeye özen gösterilmeli, B1 ve B12 vitaminlerinden de alınmalıdır.



2- Yaşlılığa bağlı nedenler: 40 yaş üstü erkeklerde yaşlanmaya bağlı nedenlerden dolayı saç dökülmesi başlayabilir. Özellikle ''tepe'' adı verilen saç bölgesindeki dökülmeler çok ani olabilir.



3- Genetik faktörler: Genetik etkenlerin tamamı saç sağlığı açısından kritik bir önem taşımaktadır. Ailesinde ya da yakın akrabalarında saç dökülmesi problemi yaşayan kişilerde görülme oranı çok daha yüksektir.



Kadınlarda Saç Dökülmesini Önlemek için Neler Yapılmalı?



1- Bitki özlü şampuanlar ve saç kremleri kullanmak: Son zamanlarda piyasaya çıkan ve içeriğinde az miktarda bile kimyasal bulundurmayan organik şampuanlar, bu problemin önlenmesi için idealdir. Tamamen bitki özlerinden imal edilmiş kremler de saç tellerine sürülüp 2-3 dakika bekletilebilir.



2- Saç serumu kullanmak: Kullanılacak birçok farklı ürün kadınların saç dökülmesi şikayetlerini en aza indirgiyor. Bu önlemlerden bir diğeri ise saç serumu kullanmaktır. Haftada iki kez ıslak saça uygulanan serumlar, saçların çok daha gür ve canlı görünmesini de sağlıyor.



3- Saç masajı yapmak: Krem kullandıktan sonra saç diplerine temas etmeyecek şekilde masaj yapmak, saçları son derece rahatlatan bir eylemdir. Bunu alışkanlık haline getiren kadınlarda dökülme emareleri yavaş yavaş kaybolmaktadır.



Erkeklerde Saç Dökülmesine Ne İyi Gelir?



1- Saç bakım ürünlerine dikkat edilmeli: Erkekler, kadınlara oranla saç sağlığına ve estetiğine daha az dikkat etmektedir. Seçtiği ve kullanmakta olduğu saç bakım ürünlerinin son kullanma tarihine dikkat edilmeli. Mümkün mertebe kaliteli ürünler kullanılmalıdır.



2- Stres ve kaygıdan uzak durmak: Yaşanan yoğun psikolojik değişimler, kadınları olduğu gibi erkekleri de olumsuz etkilemektedir. Stres ve kaygı ortamından uzak bir yaşam saç sağlığı için idealdir.



Saç Dökülmesinin Yol Açtığı Sorunlar



Saç dökülmesi tüm yetişkin erkek ve kadınlarda estetik bütünlüğü bozmaktadır. Erkeklerde alın ve tepe noktasında açılan boşluklar, öz güven eksikliğine de neden olabiliyor. Kadınlarda çok daha yoğun hissedilen saç dökülmeleri psikolojik rahatsızlıklara da yol açmaktadır. Aynı zamanda dökülen saçlar, başka bir hastalığın erken dönem belirtileri arasında olabilir. Ne yapılırsa yapılsın dökülme devam ediyorsa bir uzmana danışılmalıdır.