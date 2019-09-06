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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
06.09.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

Ruşeym nedir? Ruşeym'in faydaları neler?

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Ruşeym nedir? Ruşeym'in faydaları neler?

Beyaz ekmek yerine vitamin, mineral ve protein açısından zengin olan ruşeymli ekmek son günlerde oldukça sık tüketilmeye başlandı. Ruşeymli ekmek tüketiminin artmasıyla birlikte, ruşeymin ne olduğu merak konusu oldu. Peki, Ruşeym nedir? Ruşeym'in faydaları neler?

Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olan ruşeym, her 1 ton buğdayın işlenmesinden 1 kilo elde ediliyor. İçerdiği lif sayesinde tok tutarak zayıflamaya da yardımcı olan ruşeymin faydaları saymakla bitmiyor. İşte, ruşeym hakkında merak edilen tüm detaylar...

Ruşeym, buğdayın özü anlamına gelmektedir ve embriyo olarak da adlandırılmaktadır. Buğday ruşeymi tüm tanenin yaklaşık olarak % 3’ünü oluşturur. Ruşeym, tohumun üremesini ve çimlenmesini sağlayan kısmıdır, dolayısıyla buğdayın hayat kaynağıdır. Buğdayın işlenerek una dönüştürülmesi aşamasında, özel ayrıştırma işlemi uygulanır ve bunun sonucunda 1 ton buğdaydan sadece 1 kilo ruşeym elde edilir.

Ruşeymin yapısında 18 aminoasit, 10’dan fazla vitamin, 8 mineral, 913 protein bileşeni, omega 3, 6, 9 yağ asitleri bulunur. Ruşeym kalp damar sağlığını korur, kilo kontrolüne yardımcı olur, kolesterolü düşürür. Ruşeymde A, B1, B2, B5, B6, C, D, E vitaminleri ile fosfor, kalsiyum, sodyum, çinko, magnezyum, demir, potasyum ve manganez gibi mineraller bulunur.

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