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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sağlık
13.12.2018 - 23:23, Son Güncelleme:

Reishi mantarının faydaları nelerdir?

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Reishi mantarının faydaları nelerdir?

Reishi mantarı nedir sorusunun yanıtı birçok vatandaş tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Migren ve tansiyon gibi hastalıklara iyi gelmesiyle bilinen reishi mantarının faydaları merak ediliyor. Peki, reishi mantarının faydaları nelerdir?

Reishi mantarı uzun zamandır büyük ilgi toplayan, kahvelerden anti-aging kremlerine karşı bir çok ürünün içerisinde bulunan bir bitkidir. Geleneksel olarak bir bitki çayı niteliğinde kullanılan reishi mantarının besin takviyesi şeklinde kullanımı da günümüzde mümkündür. İşte, reishi mantarının faydaları.

Reishi mantarının faydaları nelerdir?

• Migren kaynaklı baş ağrılarına iyi gelir.
• Tansiyonu düşürür.
• Anti-inflamatuar özelik taşır.
• Astım sorunu olanlar tarafından tercih edilebilir.
• Improve kidney function Böbrek çalışmasına yardımcı olur.
• Bağışıklık sistemini düzenler.
• Kemoterapi hastalarına yardımcı olarak kullanılır.
• Kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde önerilir.
• Alerjiler ve uykusuzluğu giderici etkisi vardır.
• Regl dönemi ağrıları ve basur tedavisine olumlu etki eder
• Kişinin kendini iyi hissetmesini sağlar ve enerji verir.

Reishi Mantarı ve yan etkileri

Reishi mantarının da elbet yan etkileri mevcuttur. Yan etkileri çok hafif ve kişiye göre değişen özellikte de olsa belirtmekte fayda var. Ağız kuruluğu, kaşıntı, mide bulantısı ve burun kanamaları görülebilir. Tansiyonu düşürücü etkisi olduğundan düşük tansiyonlu kişilerin ya da tansiyon ilacı kullanan kimselerin doktor tavsiyesi olmadan kullanması sakıncalı olabilir. Ayrıca hamile bayanların da kullanımına uygun değildir. Kullanan kişilerin enerjilerinin arttığı, kendilerini daha iyi hissettikleri ve konsantrasyonlarının arttığı yönünde yorumlar da bulunmaktadır.

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