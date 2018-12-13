Reishi mantarının faydaları nelerdir?
Reishi mantarı nedir sorusunun yanıtı birçok vatandaş tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Migren ve tansiyon gibi hastalıklara iyi gelmesiyle bilinen reishi mantarının faydaları merak ediliyor. Peki, reishi mantarının faydaları nelerdir?
Reishi mantarı uzun zamandır büyük ilgi toplayan, kahvelerden anti-aging kremlerine karşı bir çok ürünün içerisinde bulunan bir bitkidir. Geleneksel olarak bir bitki çayı niteliğinde kullanılan reishi mantarının besin takviyesi şeklinde kullanımı da günümüzde mümkündür. İşte, reishi mantarının faydaları.
Reishi mantarının faydaları nelerdir?
• Migren kaynaklı baş ağrılarına iyi gelir.
• Tansiyonu düşürür.
• Anti-inflamatuar özelik taşır.
• Astım sorunu olanlar tarafından tercih edilebilir.
• Improve kidney function Böbrek çalışmasına yardımcı olur.
• Bağışıklık sistemini düzenler.
• Kemoterapi hastalarına yardımcı olarak kullanılır.
• Kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde önerilir.
• Alerjiler ve uykusuzluğu giderici etkisi vardır.
• Regl dönemi ağrıları ve basur tedavisine olumlu etki eder
• Kişinin kendini iyi hissetmesini sağlar ve enerji verir.
Reishi Mantarı ve yan etkileri
Reishi mantarının da elbet yan etkileri mevcuttur. Yan etkileri çok hafif ve kişiye göre değişen özellikte de olsa belirtmekte fayda var. Ağız kuruluğu, kaşıntı, mide bulantısı ve burun kanamaları görülebilir. Tansiyonu düşürücü etkisi olduğundan düşük tansiyonlu kişilerin ya da tansiyon ilacı kullanan kimselerin doktor tavsiyesi olmadan kullanması sakıncalı olabilir. Ayrıca hamile bayanların da kullanımına uygun değildir. Kullanan kişilerin enerjilerinin arttığı, kendilerini daha iyi hissettikleri ve konsantrasyonlarının arttığı yönünde yorumlar da bulunmaktadır.
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