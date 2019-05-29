Rehabilitasyon nedir?
Rehabilitasyon, bir tıbbi bir uzmanlık dalıdır. Fizyolojik ya da anatomik yetersizlikler rehabilitasyonun konusudur. Hastalık ya da travma ile azalmış olan nörobilişsel işleyişini yeniden kazanmak ya da geliştirmek için yeni sinir yollarını eğitmek için yöntemler içerir.
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon (eskiden fizik tedavi ve rehabilitasyon; kısaltılmış olarak FTR), temelde kas-iskelet sistemi hastalıklarının tanısı, konservatif (cerrahi dışı) tedavisi ve rehabilitasyonunu konu edinen bir tıbbi uzmanlık dalıdır. Bununla birlikte, yalnız kas-iskelet sistemi değil, diğer sistemlere ait doğumsal ya da edinilmiş hastalıklara bağlı fizyolojik ya da anatomik yetersizlikler de bu dalın alanına girer. Rehabilitasyon, her yaştan hastada; ağrı, işlev kaybı, yaşam kalitesinde bozulma ve bağımlılık nedeni olan nörolojik, ortopedik, romatizmal ve kardiyopulmoner hastalıkların birincil ya da destekleyici tedavisi ile uğraşır.
Duyusal ve bilişsel işlevlerin rehabilitasyonu tipik olarak, sinir yollarını yeniden incelemek ya da hastalık ya da travma ile azalmış olan nörobilişsel işleyişini yeniden kazanmak ya da geliştirmek için yeni sinir yollarını eğitmek için yöntemler içerir.
TARİHİ
Türkiye'de FTR ile ilgili olarak klinik uygulamaya geçen ilk kurum, 1927'de bir fizik tedavi ve kaplıca merkezine dönüştürülen Bursa Askeri Hastanesi olmuştur.
1945'te Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kurulan Fizik Tedavi kürsüsü ilk akademik birim olmuş, ilk ulusal kongre ise 1967'de düzenlenmiştir.
1981'de YÖK, üniversite hastanelerindeki "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon" kürsülerinin adlarını "Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı" olarak değiştirmiştir
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