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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
05.12.2019 - 17:21, Son Güncelleme:

Reflüye ne iyi gelir? Reflü nasıl geçer? Reflü tedavisi

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Reflüye ne iyi gelir? Reflü nasıl geçer? Reflü tedavisi

Reflü, bazı dönemlerde çekilmez hale gelerek yemek tüketimi gibi hususlarda sıkıntı oluşturabilmektedir. Yemekten sonra hazımsızlık, midenin ağza gelmesi, hıçkırık ve ileri düzeyde istifra, reflü için sıkıntı oluşturabilmektedir. Peki, reflüye ne iyi gelir ve tedavisi nasıl gerçekleştirilir? İşte, reflü nasıl geçer sorusunun cevabı

Reflü, bir mide hastalığıdır. Ana nedeni mide asidinin yemek borusuna geri gitmesidir. Bu nedenle midede yanma ve ağrı şikayetleri ortaya çıkar. Bu alanda yapılan çeşitli araştırmalar, Türkiye'de her 5 kişiden birinde reflü başlangıcı ya da akut seviyede reflü olduğunu kanıtlar niteliktedir. Avrupa'da ve Amerika'da görülme sıklığı daha fazladır. Bunun en büyük nedeni ise fast-food tarzı beslenme alışkanlığıdır. Ülser ve gastrit ile belli başlı benzerlikleri bulunsa da çok daha ağır bir rahatsızlıktır.

Reflünün Belirtileri Nelerdir?

1- Yemekten sonra hazımsızlık: Reflü belirtilerinin şiddeti kişiden kişiye farklılık gösterse de tüm belirtiler hemen hemen aynıdır. Özellikle baharatlı ya da aşırı sıcak yemekler tüketildikten sonra hazımsızlık problemleri ortaya çıkar. Kişi bazen o kadar kötü olur ki yemeğini bitiremez. Bu tür şikayetlerin hemen sonrasında maden suyu ya da karbonatlı su içilerek mide rahatlatılmalıdır.

2- Midenin ağzına gelmesi: Öğürme şikayetleri ile birlikte midenin ağza gelmesi muhtemeldir. Bu nöbetler sık sık tekrarlandığı takdirde bir uzmana görünmelidir.

3- Hıçkırık: Sarımsak, soğan, turşu ve baharatlı yiyeceklerin akabinde reflü hastalarının yüzde ellisinde hıçkırık belirtileri ortaya çıkar. Hıçkırıklar bazen birkaç dakika sürerken bazen saatlerce devam edebilir.

4- Ağır yemeklerden sonra istifra: Sindirilmesi zor, aşırı yağlı yiyeceklerden sonra hastalar kusabilir. Kusma şikayeti ateşin yükselmesine ve kişinin bir süre yatağa düşmesine neden olabilir.

Reflünün Diğer Hastalıklarla Bağlantısı Var mı?

Dünya genelinde yapılan çeşitli araştırmalar birçok farklı hastalığın belirtisi olarak reflü başlangıcını tespit etmiştir. Bu hastalıkların başında faranjit gelmektedir. Mide, son derece önemli ve hassas bir organ olduğu için onun hastalanması diğer hastalıkların artmasına neden olur. Midede asit birikmesi ile birlikte enfeksiyonlu bir rahatsızlık olan farantjitin ön belirtileri ortaya çıkar. Sinüzit de bir diğer hastalık olarak bazı kişilerde aynı dönemde görülebilir.

Reflü Hastalığının Nedenleri Nelerdir?

1- Tütün ve türün ürünleri: Sigara başta olmak üzere tüm tütün ürünleri mide asidinin çoğalmasına neden olmaktadır. Puro ve nargile gibi yüksek miktarda nikotin içeren tütün mamulleri de bu hastalığın belirtilerini arttırır.

2- Meyve suları: Özellikle hazır paketlerde satılan meyve suları bu hastalığın en önemli nedenlerinden biri olarak görülüyor. Bunun yerine taze sıkılmış meyve suları tercih edilmelidir.

3- Yağlı gıdalar: Yağlı gıdaların kızartılarak servis edilmesi mide asitlerinin çok daha fazla oranda yemek borusuna kaçmasına neden olmaktadır. Kızartma yöntemi yerine haşlama, buğulama ve ızgara gibi pişirme yöntemleri tercih edilebilir.

Reflünün Geçmesi için Neler Yapılmalı?

1- Beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi: Daha vitamin ve protein ağırlıklı beslenmek genel sağlığı koruduğu gibi mide asitlerinin de azalmasına vesile olur. Hazır ve konserve gıdalar yerine evde sağlıklı bir şekilde hazırlanmış gıdalar tüketilmelidir. Salça ve sirkesi bol olan yiyeceklerden uzak durmakta da fayda vardır.

2- Yemeklerden sonra yürüyüş: Akşam yemeklerinden sonra kısa süreli yürüyüşler yapmak mideyi rahatlatır. Bunu alışkanlık edinene kişilerde gastrit ve reflü gibi hastalıkların görülme riski çok daha azdır.

3- Kıyafetlere dikkat edilmeli: Beli sıkan kemer ve korseler mümkün mertebe giyilmemesi gereken aksesuarların başında geliyor. Bu tür kıyafetler karın ve mide bölgesini sıkıştırarak hem mideyi hem de yemek borusunu tehdit edebilir.

Reflü Diyeti ile İyileşmek Mümkün mü?

Son zamanlarda 'reflü diyeti' adı verilen özel bir beslenme programı, hastalara özel hazırlanmaktadır. Bu diyet içerisinde kahve, kola ve çay içecekler kesinlikle yasaklanmıştır. Sağlıklı ve dengeli bir beslenmeye yönelik olan reflü diyeti hamilelik başta olmak üzere tüm dönemlerde uygulanabilir.

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